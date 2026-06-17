İtalya, Baykar–Leonardo İHA ortaklığına yeşil ışık yaktı: Sürece şartlı onay verildi

İtalya, devlet kontrolündeki savunma şirketi Leonardo'nun insansız hava aracı (İHA) üretmek için Baykar ile kuracağı ortak girişime şartlı onay verdi.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, ortaklığa dün yapılan kabine toplantısında onay verildiğini aktardı.

Karara göre şirket sadece Avrupa ve NATO ülkeleriyle uyumlu politikalar güden ülkelerde faaliyet gösterebilecek ve İHA satabilecek. Şirketin İHA'larındaki tüm teknolojiler ise gizli olacak.

İHA pazarında 100 milyar dolarlık dönüşüm ve Avrupa’ya açılan kapı

Mart 2025'te duyurulan anlaşma Avrupa'nın insansız hava aracı sektöründeki zayıflığını gidermeyi hedefliyor. Şirketler gelecek 10 yıl içinde İHA pazarının yaklaşık 100 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Dünyanın en büyük İHA ihracatlarından olan Baykar, anlaşma sayesinde Avrupa pazarına girebilecek ve şirketin İtalya'daki endüstriyel faaliyetlerini artırmasının önünü açacak.