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İtalya'da Tesla bayisinde 17 otomobil yandı

İtalya'nın başkenti Roma'daki Tesla bayisinde erken saatlerde çıkan yangın sonucu 17 otomobil kül oldu.

Haber Merkezi
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İtalya'da Tesla bayisinde 17 otomobil yandı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkentin doğusundaki Terranova bölgesinde Serracapriola Caddesi'ndeki Tesla bayisinde saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında, herhangi bir yaralanan olmadı. Ancak olayda 17 otomobil yandı.

Polis, olay yerinde yangının kaza mı yoksa kundaklama sonucu mu çıktığını araştırıyor.

ABD dahil birçok ülkede Tesla bayisi ve tesisleri, şirketin yol açtığı iklim krizi zararlarının bedelini ödemesi gerektiği gerekçesiyle protesto ve saldırı dalgasıyla karşı karşıya kalıyor.

İtalya'da, kısa süre önce Milano kentindeki bir Tesla bayisi önünde bazı aktivistler protesto düzenlemişti.

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