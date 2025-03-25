İtalyan Inglesina Aptica Glam bebek arabası, Türkiye'de tüketicilerle buluşacak

Yılın her mevsiminde bebeklerinize üst düzey konfor sunacak şekilde tasarlanan Inglesina Aptica Glam bebek arabası, İmir Global ile şimdi Türkiye’de tüketicilerle buluşacak.

Şehir hayatının zorlukları düşünülerek tasarlanan Inglesina Aptica Glam bebek arabası, üst düzey pratiklik ve maksimum konforu bir arada buluşturuyor. Böylece gündelik yaşamda sıklıkla karşımıza çıkan küçük bagajlar ve dar asansörler gibi alanlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Inglesina tarafından patentli özel sistem sayesinde sadece 7,2 kg ağırlığındaki Aptica şasisi, oturma ünitesi her iki yönde takılıyken dahi tek el ile açılıp kapanabiliyor. Katlandığında şasi kendi başına durma özelliğine sahip olduğundan, kumaş parçalarının ve tutma kolunun yere değmesi de önleniyor.

Inglesina Aptica Glam bebek arabasının şasisi, her türlü zeminde konforlu bir sürüş sağlayarak kullanım kolaylığı sunuyor. Maksimum konfor ve yol tutuş performansı ise şehirden kırlara dek tüm yollarda mükemmel bir sürüş deneyimi vadediyor.

Tek amaç, bebeğinizin rahatlığı

Bebek arabasının kış aylarında sıcak tutan konfor kılıfı (Comfort Cover) ve yaz aylarında serinleten çift katmanlı nefes alabilen file koltuk özelliği, dört mevsim rahat kullanım olanağı sunuyor. Özellikle şehir içi seyahatlerde hem konfor hem de doğru duruş sunan 3D nefes alan oturma ünitesi, çift katmanlı özel 3 boyutlu file teknolojisi ile sırt desteğini kaplayarak, bebeğinizin rahat bir yolculuk geçirmesini sağlıyor.

Inglesina Aptica Glam’in sırt desteği, merkezi bir kontrol ile dört farklı pozisyona ayarlanabiliyor. Böylece bebeğinizin her zaman doğru ve rahat bir pozisyonda olması amaçlanıyor. Uzayan ayak desteği ise bebeğinizin bacaklarını her zaman destekleyerek, uyku sırasında bile konforlu kullanımını mümkün kılıyor.

Ebeveynlerin en büyük yardımcısı

Inglesina Aptica Glam bebek arabası; oturma ünitesi, depolama sepeti, şasi, ayak örtüsü, bardak tutacağı ve yağmurluk gibi anne-babaların ihtiyaç duyacağı tüm ürünleri bir arada sunuyor. Çok geniş ve derin olan sepet, bebeğinizle yapacağınız gezilerde ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda taşıyabilmenize olanak tanıyor. Küçük eşyaları saklamak ve elinizin altında tutmak için entegre bir cebe de sahip olan bebek arabası, üzerindeki yansıtıcı malzemeden yapılmış şerit ile akşam yürüyüşlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Teleskopik mekanizması ise tutma kolunun yüksekliğini dört farklı pozisyonda kullanmaya olanak veriyor. Böylece arabayı süren herkes, tutma kollarını kendi boyuna göre ayarlayabiliyor.

Üstün teknolojiyle tasarlanmış tekerlekler, bebeğiniz arabadayken sadece dokunuşunuzla bebek arabasını kolayca sürmenizi sağlıyor.