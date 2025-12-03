İtalyan moda devi Versace resmen satıldı! İşte fiyatı...

Prada, Versace'yi Capri Holding’den satın alarak lüks moda sektöründe önemli bir birleşmeye imza attı. Versace anlaşması ile 112 yıllık Prada markasının tarihindeki en büyük anlaşma yapıldı.

1981’de ABD’li tasarımcı Michael Kors tarafından kurulan Capri Holding çatısı altındaki Versace, yaklaşık 1,25 milyar Euro (1,46 milyar dolar) değerinde bir anlaşma ile Prada’ya geçti.

2018’de Capri Holding’e 1,84 milyar Euro’ya satılan Versace, son dönemde “sessiz lüksün" trend olmasıyla gösterişli modelleriyle sektörde konumlanmakta zorlanıyordu.

Satış işleminin anlaşması Nisan 2025’te yapılırken, düzenleyici kurumlardan izin çıkması 7-8 ay sürdü.

Aile, koltuğu devretmişti

Versace’nin kurucusu Gianni Versace’nin 1997'de öldürülmesinin ardından görevi kız kardeşi Donatella Versace devralmıştı. Yaklaşık 50 yıl ailenin yönettiği dev markada mart ayında görevi bırakan Donatella Versace, yerini Prada’da yetişmiş bir tasarımcı olan Dario Vitale'ye devretmişti.

Vitale’nin göreve gelmesiyle 1978'den beri ilk kez bir Versace koleksiyonuna aileden olmayan biri imza atmıştı.

“İtalyan” kurtarması mı?

Prada’nın Versace’yi devralmasıyla birçok lüks markayı bünyesinde toplayan moda devleri LVMH ya da Kering gibi Fransızlar tarafından satın alınmasının önüne geçilirken, moda çevreleri, bu satın almanın “Güney İtalya’nın ihtişamını temsil eden maksimalist Versac ile Kuzey İtalya’nın endüstriyel zarafetini ve minimalizmini temsil eden Prada” birleşimi olduğunu söylüyor.

Versace’nin marka kimliği değişecek mi?

Prada, uzun yıllardır marka çeşitliliği üzerine inşa edilen bir modele yöneldi. Mesela Miu Miu, grubun daha genç ve dinamik tasarım diline sahip bir markası oldu.

Prada, Versace’nin marka kimliğini değiştirmeyeceğini, aşamalı bir şekilde yeniden konumlandırılacağını açıklarken, böylelikle Versace de Prada’nın 25 küresel üretim tesisine, atölyelerine ve satış ağlarına erişmiş olacak.

Prada Grup, 2024 yılında net satışlarını yüzde 17 artırarak 5,43 milyar Euro'ya yükseltmişti. Aynı dönemde faiz ve vergi öncesi kâr 1,28 milyar Euro'ya, net kâr da 839 milyon Euro'ya çıkmıştı.