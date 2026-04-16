İTHİB’de yeni başkan Ahmet Şişman oldu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda yeni başkan olarak seçilen Ahmet Şişman, sonucun sektöre hayırlı olmasını diledi.

Şişman, genel kurulda yaptığı konuşmada sektörün mevcut zorluklarına dikkat çekti ve görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle devraldığını ifade etti.

Türk tekstil sektörünün yalnızca üretim gücüyle değil, aynı zamanda Türkiye’nin ihracat vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Şişman, “Zorlu ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde bu görevi üstlenmenin ne denli büyük bir sorumluluk taşıdığının bilincindeyiz" dedi.

"Rekabet gücümüzü artırmaya odaklanacağız"

Yeni dönemde izleyecekleri yol haritasına ilişkin mesajlar veren Ahmet Şişman, sektörün rekabet gücünü korumanın ötesine geçerek artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Katma değerli üretimin sektörün merkezine yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şişman, Türkiye’nin özellikle Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Şişman, “Bizim hedefimiz net; rekabet gücümüzü sadece korumak değil, artırmak; katma değerli üretimi sektörün merkezine koymak ve Türkiye’yi Avrupa pazarında daha güçlü bir oyuncu hâline getirmek" ifadelerini kullandı.

"Stratejik gücün kahramanları"

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ahmet Şişman’a devreden Ahmet Öksüz, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesi’nden Texhibition İstanbul Fuarı’na, sürdürülebilirlik çalışmalarından İstanbul Tekstil Meslek Lisesi’ne kadar birçok yeni projeye birlikte imza attık. 68 fuar ve 58 heyet organizasyonuyla üyelerimizi uluslararası alıcılarla buluşturduk.

Projelerimizi daha etkin hale getirirken, çözüm önerileriyle katkı sağlayan; ihracatla kalkınan Türkiye ekonomisi için çalışan stratejik gücün kahramanlarına teşekkür ederim.

Bu makamlar, birlikte düşünen, birlikte üreten ve birlikte ilerleyen firmalarımızın ortak emeğinin bir yansımasıdır. Bu çerçevede yeni Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Şişman’a yürekten başarılar diliyorum. Kendisinin bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancım tamdır."

"Bu bir bayrak değişimi değil, devamlılık süreci"

Önceki dönem İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz’e de teşekkür eden Ahmet Şişman, geçmiş dönemde ortaya konan birikimin üzerine koyarak ilerleyeceklerini belirtti.

Yeni dönemi yalnızca bir görev değişimi olarak görmediklerini ifade eden Şişman, bunun aynı zamanda bir devamlılık ve güç birliği süreci olduğunu söyledi.

“Bu süreci sadece bir bayrak değişimi olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda bir devamlılık ve güç birliği sürecidir” diyen Şişman, sektörün geleceği için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Şişman, konuşmasını “Birlikte hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Güveninizden aldığımız güçle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.