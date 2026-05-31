İTO-BTM Ekosistem Buluşması’na sektörün tüm paydaşları katıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini bir araya getiren önemli bir etkinliğe imza attı. İTO-BTM Ekosistem Buluşması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin önde gelen yatırımcılarını, fon yöneticilerini, kamu temsilcilerini ve kurumsal dünyayı aynı platformda buluşturdu.

Etkinliğe; KOSGEB, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu gibi kamu kurumları ve paydaş temsilcilerinin yanı sıra, kümülatif portföy ve fon büyüklükleri 10 milyar dolar seviyesini aşan yatırım kuruluşları ve girişim sermayesi fonları başta olmak üzere 10’a yakın sektörü temsilen 45’ten fazla kişi katıldı.

e2vc, Boğaziçi Ventures, Simya VC, Laton Ventures, Al Baraka Portföy, H2O Investment, İSO GSYF ve Insha Ventures gibi yatırım ekosisteminin önemli aktörleri ile Eczacıbaşı Holding ve Plug and Play Tech Center gibi kurumsal yapılar ve inovasyon merkezlerinin yöneticileri de buluşmada yer alan isimler oldu.

Ekosistemin geleceği konuşuldu

İTO’nun Eminönü’ndeki merkez binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye girişimcilik ekosisteminin geleceği, yatırım iklimi, yapay zekâ dönüşümü ve küresel rekabet gücü çok boyutlu şekilde ele alındı.

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine uzun yıllardır öncülük eden BTM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, yalnızca mevcut tabloyu değerlendiren bir networking etkinliği olmanın ötesine geçerek, ekosistemin geleceğine ilişkin stratejik bir fikir platformuna dönüştü.

Etkinlikte; yatırımcılar, kamu kurumları, kurumsal yapılar ve girişimcilik dünyasının temsilcileri arasında güçlü bir etkileşim ve iş birliği zemini oluşturuldu.

Etkinlikte konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, girişimcilik ekosisteminin artık yalnızca teknoloji üretimi açısından değil; ekonomik dönüşüm, küresel rekabet ve sürdürülebilir kalkınma açısından da stratejik önem taşıdığını belirterek, “Türkiye’nin genç insan kaynağı, üretim kültürü ve girişimcilik dinamizmi önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyelin güçlü bir yatırım ekosistemi, doğru iş birlikleri ve uluslararası bağlantılarla desteklenmesi gerekiyor. BTM olarak girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren, ortak aklı güçlendiren platformlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul ise “Girişimcilik Ekosistemine Genel Bakış” başlıklı sunumunda Türkiye’nin girişimcilik alanındaki mevcut konumuna, küresel dönüşüm dinamiklerine ve yeni dönemin fırsat alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kul, özellikle yapay zekâ çağında veri altyapısı, stratejik teknoloji geliştirme kapasitesi, ileri aşama yatırım mekanizmaları ve küresel ölçeklenmenin girişimcilik ekosisteminin geleceğini belirleyecek temel unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Kritik konular masaya yatırıldı

Etkinlik boyunca gerçekleştirilen interaktif oturumlarda ise girişimcilik ekosisteminin geleceğine yön verecek kritik sorular masaya yatırıldı.

Yapay zekâ çağında gerçek gücün uygulama katmanında mı yoksa veri, altyapı ve stratejik teknoloji kapasitesinde mi oluşacağı; Türkiye’nin global sermaye ve teknoloji ağları açısından daha güçlü bir merkez haline gelebilmesi için hangi adımların atılması gerektiği; ekosistemin temel eşiğinin yatırım eksikliği mi yoksa ölçeklenme, takip yatırımı ve başarılı exit üretimi mi olduğu gibi başlıklar, katılımcıların görüş ve değerlendirmeleriyle kapsamlı şekilde ele alındı.

Katılımcıların yapay zekânın artık yalnızca teknoloji sektörünün değil; ticaret, üretim, finans, oyun ve kurumsal dönüşüm süreçlerinin merkezinde yer alan stratejik bir güç alanına dönüştüğü konusunda görüş birliğine vardığı toplantıda Türkiye’nin güçlü olduğu sektörlerde yapay zekâ entegrasyonunun hızlandırılmasının küresel rekabet açısından kritik önemde olduğu ifade edildi. Toplantıda ortaya çıkan fikirler daha sonra rapor haline getirildi.

Sonuç raporuna göre, Türkiye’nin özellikle oyun, fintech ve yapay zekâ alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğu, ancak seri A sonrası yatırım mekanizmaları, global yatırımcı erişimi, uluslararası ölçeklenme ve veri yönetimi kapasitesi gibi alanlarda yapısal gelişim ihtiyacının sürdüğü vurgulandı.

İstanbul’un MENA, Avrupa ve Kuzey Amerika ekseninde bölgesel bir girişimcilik merkezi olma potansiyeline sahip olduğu ifade edilirken; kurumsal şirketlerle startup’lar arasındaki açık inovasyon modellerinin yaygınlaştırılması, başarı hikâyelerinin uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi ve güçlü olan kamu desteklerinin daha etkin mekanizmalarla güçlendirilmesi gerektiği değerlendirildi.

BTM’nin girişimcilik ekosisteminin farklı bileşenlerini aynı masa etrafında buluşturan bu organizasyonu, Türkiye’de girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, yatırım ortamının derinleşmesi ve kurumsal dünya ile girişimler arasındaki etkileşimin artırılması açısından ekosistemin geleceğine yön veren önemli buluşmalar arasında gösteriliyor.