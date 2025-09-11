“İyi Kahve” McCafé ile İstanbul Coffee Festival’de!

  1. Ekonomim
McCafé, Kadıköy Tepe Nautilus’ta gerçekleşen İstanbul Coffee Festival’de kahve severlerle buluşuyor. 14 Eylül’e kadar sürecek festivalde ziyaretçilere filtre kahve ve espresso bazlı içeceklerin yanı sıra McCafé’nin yaza özel ferahlatıcı lezzetleri de sunuluyor.

Her yıl ulusal ve uluslararası kahve dükkanları ve markalarını bir araya getirerek kahve tutkunlarına keyifli anlar yaşatan İstanbul Coffee Festival, 11. kez kapılarını açtı. Atölyeler, seminerler ve konserlerle dört güne yayılan zengin bir program sunan festivalde McCafé, %100 Arabica çekirdeklerinden üretilen kahve çeşitleriyle yer alıyor. Orta ve Güney Amerika’nın yanı sıra Afrika’da yetişen McCafé kahve çekirdekleri, ekim alanlarında biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla kurulan Rainforest Alliance standartlarına uygun olarak üretiliyor.

Festival ritmine uygun kahve ve tatlı deneyimi McCafé'den

Festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, “İstanbul Coffee Festival, kahve kültürünü şehirle buluşturan en dinamik platformlardan biri. McCafé olarak, herkesin ulaşabileceği ‘İyi kahve, iyi fiyata’ deneyimini pratik ve keyifli şekilde sunmak amacıyla biz de bu önemli organizasyonda yerimizi aldık. Espresso’dan cappuccino’ya, flat white’dan americano’ya, latte’den Türk kahvesine, frappe’den smoothie’ye kadar, birçok sıcak ve soğuk içecek seçeneklerimizin yanında, birbirinden lezzetli tatlılarımızı misafirlerimize sunuyoruz. Hedefimiz kahve kültürünün son derece yaygın hale geldiği ülkemizde, McCafé ile bu lezzetin en iddialı temsilcilerinden biri olduğumuzu her platformda dile getirmek” ifadelerini kullandı.

