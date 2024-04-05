İyi tarım uygulamalarıyla ayda 350 ton mantar üretiyor

Kültür mantarı üretiminin Antalya Korkuteli merkezli önemli oyuncularından Özdal Kompost A.Ş (Dal Mantar), 2007'de 15 bin m2'lik alanda faaliyete geçti. Aradan geçen 17 yılda hacmini 135 bin metrekareye yükselten Özdal Kompost A.Ş, tesislerinde 100 üretim odasında aylık 350 ton mantar yetiştiriyor. Özdal Kompost A.Ş Genel Müdürü Erdem Cengiz, "Kültür mantarı üretimlerimizi İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve GLOBAL G.A.P sistem normlarına uygun olarak yapılıyor.’’ dedi.

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamalarına göre üretilen ve üretimin hiçbir aşamasında zararlı kimyasal kullanılmayan taze kültür mantarlarının, hijyen kurallarına uygun günlük toplandığına dikkat çeken Erdem Cengiz, şöyle konuştu: "Türkiye’nin önde gelen marketlerine, zincir restoranlarına, yemek şirketlerine ve kamuya üretim yapıyoruz". Tarımsal üretimde maliyetlerin büyük bölümünü enerjinin oluşturduğunu ifade eden Cengiz, maliyetleri azaltmak için güneş enerjisi sistemlerine ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: ‘’Altyapımızı GES’ e uygun geliştiriyoruz. Mevcut tesislerimizde, GES’e uygun alt yapı değişiklikleri yapıyoruz."

■ İstihdamda güçlüyüz

Erdem Cengiz, istihdamda da en güçlü fi rmalardan birisi olduklarını vurguladı. Cengiz, ‘’Yeni yatırımlarımıza ve geliştirmelerimize bağlı olarak değişmekle birlikte aylık 400-450 çalışan istihdam edebiliyoruz. Kadın çalışanların ülkemizde ve hatta bizim işimizde ne kadar pozitif etkiye sahip olduğunun da bilincindeyiz. Çalışanlarımızın yüzde 45’i kadın çalışma arkadaşlarımızdan oluşmaktadır” dedi.

■ İç talep yoğun

Taze mantar üretiminin genel itibariyle hassas olduğunu, sevkiyat süresi bakımından ihracat ihtimalinin zor olduğuna dikkat çeken Cengiz, ‘’Konserve ürünler açısından bakacak olursak tabi ki ihracatı daha mümkün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sevkiyatlarımız var. Dolaylı olarak diğer ülkelere de mutlaka bizim ürünlerimiz ulaşıyordur. Açıkçası yurtiçi sipariş ve taleplerimiz yoğun. Şu anda fi rma olarak yurt dışı yatırımı düşünmüyoruz’’ diye konuştu.