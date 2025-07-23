iyzico, 530’dan fazla kadın girişimciyle 170 milyon liralık hacim yarattı

iyzico’nun kadın girişimcilerin dijital ekonomide güçlenmelerine katkı sunmak amacıyla 2021 yılında başlattığı Kadın Girişimci Destek Programı, 9. dönem başvurularını almaya başladı. Yeni dönem, kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda girişimcilik ekosistemine güçlü bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Bugüne kadar 530’dan kadın girişimciye ulaşan program, toplamda 170 milyon TL’yi aşkın işlem hacmiyle ekosistemde kapsayıcılığın gelişimine, e-ticarete ve ekonomiye somut katkı sağladı.

Kadın girişimcilere geniş bir yelpazede destek sunan program, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından girişimciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Programın yeni dönemine başvurular 31 Temmuz’a kadar sürecek. Katılımcılar, 6 ay boyunca %0 komisyonla Sanal POS ve Cep POS çözümlerine erişebilecek, e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimlerinden faydalanabilecek, tanıtım destekleri ve güçlü iş birlikleri sayesinde büyüme yolculuklarına hız katabilecek.

“Kadın güçlenirse ekonomi güçlenir; kadın üretirse toplum kazanır”

iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, programın arkasındaki vizyonu şu sözlerle aktardı: “Dünya genelinde kadınlar, finansal ürün ve hizmetlere erişim konusunda önemli engellerle hala karşı karşıya. Bu durum, kadın girişimcilerin işlerini büyütme ve sürdürülebilir kılma yolunda ciddi kısıtlar yaratıyor. Üstelik risk sermayesi yatırımlarında da benzer bir eşitsizlik söz konusu. Bu yapısal dengesizlik, kadın ve erkek girişimciler arasındaki farkın kapanamamasındaki temel nedenlerden biri. Son 20 yılda dünya genelinde kadın girişimcilerin oranında sadece 4 puan artış sağlanabildi. Türkiye’de ise 2002 yılında %13 olan girişimci kadın oranı 2024’te %18’e yükseldi. Oysa OECD verilerine göre, girişimcilik ekosisteminde eşitlik sağlanabilirse küresel ekonomiye 5-6 trilyon dolar arası katkı sağlanabilir.

Biz iyzico olarak, kadın girişimcilerle birlikte bu potansiyeli açığa çıkarmak hedefiyle teknolojinin gücünü kadınların finansal hayata tam katılımı için seferber ediyoruz. Kadın Girişimci Destek Programı’nı hem bir finansal kolaylaştırıcı hem de bir büyüme ve görünürlük platformu olarak ele alıyoruz. Kadınların cesaretine, emeğine ve üretkenliğine yatırım yapıyor, dijital çözümler ve etkili bir ağ ile girişimcileri destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadın güçlenirse ekonomi güçlenir; kadın üretirse toplum kazanır.”

Girişimcilerin gözünden: iyzico, güvenilir bir yol arkadaşı

iyzico Kadın Girişimci Destek Programı deneyimini aktaran, 2. dönem katılımcısı, 108niyettasi Kurucusu Merve Uçar; “iyzico Kadın Girişimci Destek Programı’nın sunduğu sıfır komisyon gibi işimizi güçlendiren desteklerinin yanında bize kattığı en büyük şey, bir yol arkadaşımız olduğunu hissetmek oldu. Görülmek, en önemli iş partnerlerinizden biri tarafından böyle desteklenmenin verdiği motivasyon ve birlik hissi paha biçilemez. Programdan kendi kanatlarımızla uçarak ayrıldık fakat iyzico bizim her zaman güvenilir yol arkadaşımız olmaya devam edecek” dedi.

Programın 1. dönem katılımcısı, Bonj Kurucusu Hilal Yabuz İçgören; “Bonj markasını kurarken yola çıkış motivasyonum, aslında hayatın içinde karşılaştığım sorunlara çözüm üretmekti. Bu yaklaşımı, yıllardır iş birliği içinde olduğum iyzico’da da görmek benim için çok kıymetli. Çünkü iyzico’nun en güçlü yönlerinden biri, tıpkı benim gibi, sorunlara çözüm üretmeye odaklanması ve kullanıcılarına her zaman en iyi deneyimi sunma çabası. Bonj’un kurulduğu ilk günden bu yana, iyzico her adımda yanımdaydı. Gerek teknik altyapı gerek ödeme sistemleri, gerekse kullanıcı dostu çözümleriyle bize güven verdi, işimizi kolaylaştırdı. Bugün, bu güçlü iş birliğini temsil etmekten gurur duyuyorum. Kadın girişimciler için hem ‘Kadın Girişimci Destek Programı’yla hem de sunduğu sade ve etkili çözümleriyle iyzico’yu gönülden tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

3. dönem katılımcısı, A! Ne Hoş Kurucu Ortağı Yasemin Hacıkura ise “A! Ne Hoş, kâğıdı sadece bir yüzey değil, duyguları taşıyan yaşayan bir malzeme olarak gören bir hayal ile doğdu. El emeğini, zarafeti ve kalıcılığı bir araya getirerek insanların hayatlarına dokunan tasarımlar üretmeyi amaçladık. Kadın girişimci olarak çıktığımız bu yolda birçok zorlukla karşılaştık ama her zorluk, bizi daha yaratıcı çözümler üretmeye itti. iyzico Kadın Girişimci Destek Programı’na katılmak, işimizi büyütmekte yalnız olmadığımızı hissettirdi. Sağladığı ödeme altyapısı kolaylığı ve görünürlük desteği, markamızın daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağladı. Bu destek, hayal ettiğimiz dünyayı inşa etme yolculuğunda bize güç verdi” dedi.