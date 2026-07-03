iyzico Kadın Girişimci Destek Programı yeni dönem kayıtları başladı: 543 girişimciyle 200 milyon TL’yi aşan iş hacmine ulaşıldı

Türkiye’nin öncü finansal teknoloji şirketlerinden iyzico, kadınların iş hayatında güçlenmesi ve ekonomiye katkılarını sürdürmesi amacıyla hayata geçirdiği Kadın Girişimci Destek Programı’nda yeni dönem başvurularını almaya başladı. Komisyonsuz ödeme altyapısından dijital pazarlama eğitimlerine uzanan desteklerle bugüne dek 543 kadın girişimciye kapılarını açan program, girişimcilerin yarattığı iş hacmini 200 milyon TL'nin üzerine taşıdı. Programın yeni dönem başvuruları 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam ediyor.

Programa seçilen kadın girişimciler; komisyonsuz ödeme altyapısı, mobil POS çözümleri, dijital pazarlama eğitimleri ve alternatif ödeme seçenekleri gibi işlerini büyütmelerine doğrudan katkı sağlayan çok yönlü desteklerden yararlanıyor. iyzico, programa katılan kadın girişimcilere %0 komisyonla ödeme altyapısı sunmanın yanı sıra dijital pazarlama eğitimi gibi büyümeyi hızlandıran çok yönlü destekler sağlıyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanından başvuru alan program, kadınların işlerini dijital ekonomide güçlendirmeleri ve sürdürülebilir modeller inşa etmeleri için yanlarında oluyor.

Hayallerinin peşinden giden kadın girişimcilerin yanlarında olduklarını belirten iyzico Kanal ve Ekosistem Yönetimi Direktörü Demet Pektaş, “iyzico olarak finansal hizmetleri demokratikleştirme vizyonumuz doğrultusunda attığımız her adımda, yalnızca ödeme altyapısı sunan bir şirket olmanın ötesine geçmeyi önemsiyoruz. Bugüne kadar programımızdan yararlanan 543 kadın girişimci, bizim için kadınların üretime, ekonomiye ve girişimcilik ekosistemine daha güçlü katılımını destekleyen somut bir etkiyi temsil ediyor. Programın 11. döneminde de teknolojimizi, deneyimimizi ve kaynaklarımızı yeni girişimcilerimizin hizmetine sunarak kadınların ekonomide daha güçlü şekilde yer almasına destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yılda iki kez başvuruya açılan program ile kadın girişimciler, iyzico’nun e-ticaret dünyasında fırsatlar yaratan ‘iyzico ile Öde’ ürünüyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunma imkânının yanında şu avantajlardan da yararlanıyor:

- İlk 6 ay veya 100.000 TL’ye kadar tek çekim işlemlerde yüzde 0 komisyon

- iyzico Cep POS ile mobil cihazlardan komisyonsuz ödeme alma

- Dijital pazarlama, e-ticaret ve SEO gibi alanlarda ücretsiz eğitimler

- iyzico’nun e-ticarette fırsatlar yaratan ‘iyzico ile Öde’ ürünüyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunma imkânı.