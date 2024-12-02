iyzico’da kasım fırsatları için dakikada 30 bin işlem yapıldı

iyzico, “Kasım Fırsatları” kapsamına özel alışveriş istatistiklerini açıkladı. 130 bin üye işyeri ile 20’den fazla sektörde hizmet verirken, 6 milyon dijital cüzdan kullanıcısı ile Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketlerinden biri olan iyzico, özellikle teknoloji yatırımları sayesinde verimli bir alışveriş dönemini geride bıraktı.

iyzico ile Öde sepet tutarı 3.148 TL oldu

Kasım fırsatları kapsamında iyzico üzerinden dakikada 30 bin işlem yapıldı ve toplam işlem hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 40 arttı. Dijital cüzdan iyzico ile Öde seçeneğiyle yapılan işlem sayısında yüzde 73 artış yaşandı ve işlemlerdeki payı geçen yıla göre yüzde 18’den yüzde 30’a yükseldi. iyzico ile Öde ortalama sepet tutarı 3.148 TL’ye yükselerek diğer ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen ortalama sepet tutarının 2 katına ulaştı.

Ayrıca tüm yapılan işlemlerin ortalama sepet tutarı geçen yıla kıyasla yüzde 41 artarak 1.145 TL’den 1.613 TL’ye yükseldi. Alışveriş yapan kişilerin demografik yapısına bakıldığında yüzde 60’ını kadınlar, yüzde 40’ını ise erkekler oluşturdu.

Marmara Bölgesi yine zirvede

En çok alışveriş yapılan bölgeler incelendiğinde Marmara Bölgesi yine zirvede yer aldı ve toplam işlemlerin yüzde 66’sı ve alışveriş hacminin yüzde 51’ni temsil etti. Akdeniz Bölgesi’nde yükselişini sürdürdü ve yüzde 33 ile işlem hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran bölge oldu.

İstanbul dışında en çok işlem geçiren 5 şehir sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli olarak kayıtlara geçti. Toplam işlem sayısının yüzde 72'si İstanbul, Ankara ve İzmir'den gerçekleştirildi. İşlem sayısını en çok artıran şehir yüzde 39 ile Hakkari, işlem hacmini en çok artıran şehir yüzde 91 ile Kars oldu.

Kategorilerde sıralama değişmedi

29 Kasım Cuma günü işlem penetrasyonunu en çok artıran kategoriler geçen yıla kıyasla değişiklik göstermedi. Gıda sektörü geçen yıla kıyasla yüzde 5’lik bir artış yakaladı.

Kategoriler sırasıyla:

1. Giyim

2. Gıda

3. Eğlence

Taksitli yapılan işlemlerin yüzde 77’si 3 taksit

Bu yılki gerçekleşen alışverişlerde debit kartı kullanımı geçen yıla göre yüzde 2 puan artarak %39’a ulaştı. Tüketicilerin bu yıl tek çekim ile ödeme oranı %68.6 iken taksitli işlem oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti. Taksitli yapılan işlemlerinin yüzde 77’si 3 taksit ile gerçekleşti. 2 taksitli işlemler geçtiğimiz yıla göre 7.4 puan arttı.