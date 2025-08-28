iyzico’dan yapay zekâ destekli alışveriş asistanı

iyzico mühendisleri ve ürün ekiplerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen üretken yapay zekâ destekli alışveriş asistanı kolai, iyzico mobil uygulamasında kullanıma sunuldu. Adını “Kolay” ve “AI” (yapay zekâ) kelimelerinin birleşiminden alan kolai, iyzico’nun kullanıcıların ürün ve kampanya keşfinden satın alma sürecine kadar tüm alışveriş yolculuğuna eşlik eden hizmetlerine ivme katıyor.

“Kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, üye işyerlerinin de operasyonlarını güçlendiriyor”

kolai’nin kullanıcı deneyimini ve işletmelerin dijital yolculuğunu dönüştüreceğini belirten iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, “kolai ile üretken yapay zekânın gücünü, kullanıcıların ürün arama sürecini kolaylaştırmak, ihtiyaca göre öneriler sunmak ve üye iş yerlerimizin dijital vitrinini akıllı bir şekilde yönetmek için kullanıyoruz. Böylece iyzico ekosistemindeki 185 bini aşkın üye iş yeri, bir nevi dijital pazaryeri gibi çalışarak 7 milyon kullanıcıya kişiselleştirilmiş şekilde ulaşabiliyor. İşletmeler ödemelerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetirken; doğru kullanıcıyla, doğru zamanda, akıllı temas kurma kabiliyeti de kazanıyor. Hem ticari görünürlüğü hem de satış verimliliğini yeniden tanımlayan bu dönüşüm, fintek ekosisteminde yapay zekânın ilk kez bu kadar rafine ve işlevsel bir rol üstlendiği örneklerden biri. kolai ile iyzico’nun kullanıcı ve üye iş yeri faydasını gözeten bütüncül yaklaşımının, veriye dayalı ticaret mimarisinin ve ‘finansal hizmetleri herkes için demokratikleştirmek’ vizyonunun güçlü bir temsilcisini sektöre kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Kolai, ürün ve mühendislik ekiplerimizin ortak vizyonunun bir sonucu”

iyzico Ürünlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Doğruer ise ürünün geliştirme süreci ve stratejik yaklaşımı hakkında şu açıklamada bulundu: “iyzico, dijital dünyanın dinamikleri içinde doğmuş ve bu dünyanın hızına göre evrilmiş bir teknoloji şirketi. kolai de bu kültürün somut bir yansıması. Kullanıcılarımızın alışveriş sürecindeki gerçek ihtiyaçlarını anlamak, onların doğal dilde kurduğu cümleleri doğru yorumlayarak en uygun ürünle buluşturmak hedefimizdi. Bu doğrultuda iyzico ürün ve mühendislik ekiplerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirdiğimiz kolai, kullanıcı yolculuğunun her adımında rehberlik sunarak süreci daha hızlı, kolay ve etkili hale getiriyor. Aynı zamanda iş ortaklarımıza da daha geniş kitlelere kolay erişim, müşteri kazanımı, operasyonel verimlilik ve hızlı büyüme açısından değer katan bütünsel bir çözüm sunuyor. Ürün geliştirme süreçlerimizde merkezine aldığımız kullanıcı içgörüsü, deneyim tasarımı ve yenilikçilik yaklaşımıyla, alışverişi herkes için kolay, güvenli ve erişilebilir kılmaya devam edeceğiz.”