iyzico’nun Avrupa yolculuğu başlıyor

185 bin üye işyeri ile 40’tan fazla sektörde hizmet veren, 7 milyon dijital cüzdan kullanıcısı ve 300 milyar TL’yi aşan yıllık işlem hacmiyle Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketlerinden biri olan iyzico, yenilikçi ödeme sistemi çözümlerini Avrupa’daki kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Avrupa’daki büyüme stratejisinin ilk adımını atan iyzico, yüksek performans, güvenlik ve regülasyon uyumluluğu standartlarını karşılayan bir platform üzerinden hizmet verecek. Hesaplama, ağ, depolama ve güvenlik katmanlarını kapsayan bu altyapı sayesinde ödeme işlemleri en yoğun dönemlerde bile kesintisiz şekilde gerçekleştirilebilecek. Platform, işletmeler ve kullanıcılar için uçtan uca güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Avrupa açılımına ilişkin değerlendirmede bulunan iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, “iyzico olarak Türkiye’de geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizi, finansal hizmetleri yaygınlaştırma vizyonumuz doğrultusunda Avrupa pazarına açmanın heyecanını yaşıyoruz. Avrupa operasyonlarımızı, bölgedeki büyüme stratejimizin merkezi olacak Hollanda merkezli iyzico BV üzerinden hayata geçireceğiz. Amacımız yalnızca bir ödeme altyapısı sunmak değil; işletmelerin dijital ekonomide daha hızlı büyüyebileceği, güvenli ve ölçeklenebilir bir ödeme ekosistemi oluşturmak. Türkiye’de edindiğimiz deneyimi ve teknoloji gücümüzü Avrupa’daki işletmeler ve kullanıcılarla buluştururken, küresel ölçekte bir finansal teknoloji şirketi olma yolculuğumuzda önemli bir adım atıyoruz.” dedi.