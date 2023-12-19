iyzico’nun yeni nesil ofisi iyzicoHUB açıldı

iyzico açıklamasına göre, kolabrasyon merkezi olarak tasarlanan şirketin yeni ofisi iyzicoHUB, üretim ve bilgi paylaşımının merkezi olmasının yanı sıra bir ofisin çekiciliğini tüm unsurlarıyla içerisinde barındırıyor.

iyzico, geliştirdiği güvenli, erişilebilir ve yenilikçi teknolojilerle internet alışveriş deneyimini hem kullanıcılar hem de üye iş yerleri için kolaylaştırıyor. Çalışanlar için buluşma ve birlikte çalışma noktası olma amacıyla geliştirilen ve geniş sosyal alanlarına sahip olan iyzicoHUB, iyzico’nun 10 yıldan fazla bir süredir öncüsü olduğu "Agile Office" felsefesini yansıtan özellikleriyle öne çıkıyor.

Şehrin merkezinde konumlanan iyzicoHUB, açık ofis ortamı, oyun alanları, birbirinden çeşitli açık ve kapalı dinlenme mekanları, çok amaçlı toplantı odaları gibi ana birleşenlerden oluşuyor. Temeli tek ekip olmaya ve birlikte çalışmaya dayanan iyzico’nun şirket kültürüne göre tasarlanan yeni ofisi iyzicoHUB, dinamik ve renkli tasarımları ile öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen iyzico Üst Yöneticisi (CEO) Orkun Saitoğlu, iyzico olarak bu yıl 10'nuncu yaşlarını kutladıklarını belirterek, "10 yıllık geçmişimiz birden çok başarı hikayesini de içinde barındırıyor." açıklamasını yaptı.

Saitoğlu, girişimcilik ruhu ile yola çıktıklarını hızlı ve istikrarlı bir şekilde kurumsallaşmayı tamamlayarak sektörün en önemli oyuncularından biri olmayı başardıklarını ifade ederek, "Yola çıkarken ilk adımlarımızı bugünlerin hayallerini kurarak attık. Kendimize koyduğumuz uzun vadeli hedeflere bağlı olarak, dinamik ve hızla değişen şartlara uyum sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Yeni ofisimiz iyzicoHUB, bu hedeflere ulaşmak için birlikte keyif alarak çalışma, bilgi paylaşma ve üretme olanağı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruldukları ilk günlerde ekiplerinin 30 kişi, bugün ise 300 kişi olduklarını belirten Saitoğlu, şunları aktardı:

"iyzico olarak her yıl istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. Sürekli gelişen bir döngüde işlerimizi yönetiyor ve çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı da oldukça önemsiyoruz. Büyüme yolculuğumuzda yeni teknolojileri iş yapış şekillerimize entegre etmeyi de ihmal etmiyoruz. Çalışanlarımızın yeni trend ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları, sürekli kendilerini geliştiren bir ortamda üretmeleri için onları destekliyoruz.

Bu nedenle iyzicoHUB içerisinde motivasyon artırıcı, yeni normale ve çalışma modeline uygun verimli alanlar oluşturduk. iyzinatörlerimiz bu şekilde iş süreç yönetiminde çevikliği, iş birliğini, takım çalışmasını deneyimliyor. Aslında temel amacımız; birlikte çalışmanın yarattığı değer ile çalışanlarımızın kendini, ekibini, işini ve paydaş ilişkilerini doğru şekilde yöneterek iyzico’da kazanan kültürü sürdürülebilir kılmak. Sahip olduğumuz iyzico kültürünü yeni ofisimiz iyzicoHUB ile uzun yıllar sürdürülebilir kılacağımızı daha şimdiden hissediyoruz"