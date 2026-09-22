iyzico/Orkun Saitoğlu: Teknolojiyi yeni pazara ulaşmanın aracı haline getiriyoruz

ŞENAY ZEREN

Yılın ilk yarısında hem tahsilat çözümlerini hem de fiziksel POS tarafındaki yetkinliklerini güçlendirdiklerini belirten Orkun Saitoğlu, iyzico'yu ticaretin her aşamasında işletmeleri destekleyen uçtan uca bir platform olarak ölçeklemeyi amaçladıklarını ifade etti. Teknolojiyi KOBİ'ler için bir maliyet yükü olmaktan çıkarıp yeni pazarlara ulaşmanın aracı haline getirdiklerini ifade eden Saitoğlu, Türkiye'de edindikleri tecrübeyi uluslararası ölçeğe taşımayı hedeflediklerini belirtti. Saitoğlu, odak noktalarının Avrupa pazarı olduğunu ifade etti. Yurt dışı hedeflerinde organik büyümenin yanı sıra stratejik hamlelere de açık olduklarını dile getiren iyzico CEO'su, Paynet'in katılımı ve entegrasyonuyla bütünleşik ticarette önemli bir güç elde ettiklerini, benzer katkıyı sunacak satın alma ve iş birliği imkânlarını Türkiye ile uluslararası pazarlarda incelemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

KOBİ'lerin dijital ticarete geçişini hızlandırdıklarını belirten Orkun Saitoğlu, kullanıcı dostu arayüz sayesinde işletmelerin dakikalar içinde online satışa başlayabildiğini ve ağa katılıp ödeme alma sürecinin 24 saatten kısa sürdüğünü aktardı. Yapay zekânın, sınırlı kaynaklarla çalışan KOBİ'lerin büyük şirketlerle arasındaki yetkinlik farkını kapatması için önemli bir araç olduğunu savunan Saitoğlu, e-ihracatın artması için KOBİ'lerin güvenli bir altyapıya kavuşması gerektiğini belirtti.