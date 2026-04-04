Izaka Terrace’ta iki şefin imza lezzetleri aynı masada

13 ve 14 Nisan tarihlerinde iki akşam boyunca gerçekleşecek “Four Hands Dinner” etkinliği, gastronomi tutkunlarını aynı sofrada buluşturacak.

Izaka Terrace’ın Head Chef’i Serhat Eliçora ile Michelin yıldızlı Hide Restaurant’ın Chef Director’ü Josh Angus iş birliğinde gerçekleşecek bu özel deneyim, şeflerin kendi mutfak kültürlerinden ilham alarak yarattıkları tabaklarla Izaka Terrace mutfağında hayat buluyor. Geceye özel hazırlanan bu benzersiz menü, her iki şefin de kendi hikâyesini yansıttığı tabaklarla gastronomi sanatının farklı yorumlarını aynı sofrada bir araya getiriyor.

Geceye özel olarak hazırlanan 7 course eşleşmeli degustasyon menüsü, mevsimin en seçkin ürünleri ve yerel üreticilerden temin edilen malzemelerle hazırlanıyor. Şeflerin kendi mutfak kültürlerinden ilham alarak oluşturduğu yaratıcı tabaklar, her course’a özel kurgulanan içecek eşleşmeleri ile tamamlanıyor.

Modern tekniklerle yorumlanan bu özgün menü, gastronomi sanatının farklı bakış açılarını aynı sofrada buluştururken, Boğaz manzarası eşliğinde unutulmaz bir akşam vadediyor.

Izaka Terrace’ın ev sahipliği yaptığı Four Hands Dinner gecesi; lezzet ve kültürün aynı sofrada buluştuğu ilham verici bir deneyim sunuyor.

13–14 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğe katılmak isteyenler için biletler Passo üzerinden satışta.

Detaylı bilgi için 0530 3499675 i arayabilirsiniz.

Tarih: 13–14 Nisan

Saat: 19.00

Yer: Izaka Terrace

www.izakaterrace.com