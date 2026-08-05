İzmir Limanı'nda yeni dönem: Varlık Fonu'na devredildi

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TVF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, stratejik varlıkların uzun vadeli değer üretme kapasitesini artırma yaklaşımı doğrultusunda İzmir Limanı’nda kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıyor.

TVF mülkiyetinde bulunan ve TCDD tarafından işletilen İzmir Limanı'nın TVF'ye devir süreci 1 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandı.

İzmir Limanı modernizasyonla yeniden yapılandırılacak

Açıklamaya göre; İzmir Limanı, gerçekleştirilecek modernizasyon yatırımlarıyla daha etkin, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda hizmet sunan bir lojistik merkez olarak yeniden yapılandırılacak.

Proje ile limanın rekabet gücünün geliştirilmesi, İzmir’in lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve bölge ekonomisine kalıcı katkı sağlanması amaçlanıyor.

İzmir Limanı’nın işletme ve yatırım modeli çerçevesinde limanın mülkiyeti Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kalmaya devam edecek ve herhangi bir imtiyaz devri söz konusu olmayacak.

Yük limanının işletme faaliyetleri Alport tarafından yürütülecek. Yük ve yolcu limanı olmak üzere iki ana bölümden oluşan İzmir Limanı’nda, her iki bölümün ihtiyaçlarına uygun işletme ve yatırım modelleri uygulanacak.

Yük limanının işletme faaliyetleri, alanında uluslararası tecrübeye sahip Alport tarafından yürütülecek. Modernizasyon yatırımları kademeli olarak hayata geçirilirken yük limanı, operasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadan hizmet vermeyi sürdürecek.

Alport’un internet sitesindeki bilgiye göre şirketin işlettiği bazı limanlar şunlar:

Trabzon Limanı

Alport Bakü - Azerbaycan

Alport Mogadişu - Somali

Alport Pointe-Noire - Kongo Cumhuriyeti

Alportt Conakry - Gine

Alport Banjul - Gambiya