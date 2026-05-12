İzmir merkezli Amerikan devi iflas etti: Tasfiye süreci başladı

TPI Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen dava sürecinde mahkemeden iflas kararı çıktı. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen dosyada, şirketin mali durumuna ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda iflasın 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.50 itibarıyla açılmasına hükmedildi. Kararla birlikte şirketin hukuki tasfiye sürecinin resmen başladığı öğrenildi.

Kararın, Karşıyaka 2. İcra Dairesi aracılığıyla ilan edildiği belirtilirken, iflas tasfiye işlemlerinin de aynı dosya üzerinden sürdürüleceği aktarıldı.

Şirket hakkında icra takibi başlatıldı

Menemen ve Çiğli'de üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, son dönemde yaşanan grevler, üretim kesintileri ve ödeme problemleri nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Süreç içerisinde çok sayıda banka, tedarikçi ve mülk sahibinin şirket hakkında icra takibi başlattığı öğrenildi.

Fabrikalarda haciz işlemleri kapsamında makine ve ekipman sayımlarının yapıldığı belirtilirken, şirketin yaşadığı mali sıkıntıların üretim faaliyetlerini doğrudan etkilediği ifade edildi.

İşçiler fabrika önünde protestoya başladı

Özellikle Petrol-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Menemen ve Çiğli'de bulunan T1 ve T2 tesislerinde grev başlamış, üretim büyük oranda durmuştu.

Grev sürecinin ardından çok sayıda çalışana işten çıkarma bildirimi gönderildiği, işçilerin ise fabrika önlerinde çeşitli protesto eylemleri gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

İzmir’de üretilen türbin kanatları 30 ülkeye ihraç ediliyordu

Merkezi ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Scottsdale kentinde bulunan TPI Composites, rüzgâr türbini kanadı üretimi alanında faaliyet gösteriyordu. Şirketin Türkiye'deki tesislerinin toplam üretim kapasitesi içerisindeki payının yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olduğu belirtilirken, Menemen ve Çiğli'de üretilen kanatların yaklaşık 30 ülkeye ihraç edildiği ifade ediliyordu.