Türkiye'nin 41 yıllık gıda devi konkordato ilan etti!

İzmir’de faaliyet gösteren ve Torbalı’daki tesislerde üretim yapan Cenkci Turşuculuk Gıda Tur. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile Onda Salamura Konserve Zeytin ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti konkordato ilan etti. Firmalarla beraber firma sahibi Behzat Özdemir ve Jülide Çelikcenkçi Özdemir hakkında da konkordato kararı verildi. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi.

12 bin metrekarelik tesiste üretim yapıyordu

Cenkci Turşuculuk, 1985 yılında İzmir Pınarbaşı semtinde ‘Üstün Turşu’ adıyla kuruldu. Artan taleplere daha fazla yanıt vermek için 2000 yılında İzmir Torbalı’daki 7 bin metrekaresi açık, 12 bin metrekarelik tesislerine taşındı. Cenkci Turşuculuk patenti ve Cenkci markasıyla Avrupa ve Orta Doğu’daki müşterilerine üretim yapıyor. Merkezi İzmir Gıda Çarşısı’nda olan Onda Salamura Zeytincilik ise Manisa Saruhanlı tesislerinde faaliyet gösteriyor.