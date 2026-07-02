İzmir'in kalbinde eşsiz yaşam için geri sayım: Ege Yapı Alsancak’ta son 20 daire

Nitelikli projeleriyle gayrimenkul sektörünün güvenilir markaları arasında yer alan Ege Yapı'nın İzmir'de hayata geçirdiği Ege Yapı Alsancak projesinde satışların büyük bölümü tamamlandı. Projede artık son 20 daire için satışlar sürerken, sınırlı stok avantajı dikkat çekiyor. Alsancak'ta yeni proje geliştirme alanlarının oldukça sınırlı olması, projeyi yalnızca bir konut yatırımı değil, aynı zamanda bölgede benzersiz bir yaşam fırsatına dönüştürüyor.

Son 20 daire için avantajlı ödeme fırsatı

Ege Yapı Alsancak'ta devam eden kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyenlere %40 peşinat, 36 ay 0 faiz ve şirket bünyesinde aylık 125 bin TL taksitle ödeme imkânı sunuluyor. Sınırlı sayıdaki son 20 daire için geçerli kampanya, İzmir'in merkezinde prestijli bir yaşam alanına sahip olmak isteyenlerin yanı sıra uzun vadeli değer artışı potansiyeli arayan yatırımcılar için de önemli bir fırsat oluşturuyor.

İzmir'in merkezinde güçlü yaşam, yüksek yatırım değeri

Alsancak Garı’na 200 metre mesafede, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na komşu konumda yükselen Ege Yapı Alsancak; Kordon, İzmir Fuarı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yürüme mesafesinde yer alıyor. Metro, tramvay ve İZBAN hatlarına kolay erişim sağlayan proje, İzmir'in en güçlü ulaşım akslarının merkezinde bulunuyor.

Bölgede benzer ölçekte yeni proje geliştirme imkânlarının sınırlı olması nedeniyle Ege Yapı Alsancak, İzmir'in merkezinde yaşamak isteyenler için ayrıcalıklı bir konum sunuyor. Şehrin merkezinde, sosyal yaşamın tam kalbinde ve günlük hayatın tüm dinamiklerine birkaç dakika uzaklıkta yaşama fırsatı sağlayan proje, sınırlı sayıdaki son daireleriyle dikkat çekiyor.

Deprem güvenliği ve güçlü mühendislik altyapısı

Ege Yapı Alsancak'ta bölgenin zemin yapısına uygun ileri mühendislik çözümleri uygulanıyor. C30 sınıfı beton, 1 metre kalınlığındaki radye temel sistemi, 22 metre derinliğe ulaşan betonarme diyafram duvarlar ve zemin altı jet grout kolonlar ile yapı güvenliği en üst seviyede ele alınıyor. Böylece proje, İzmir'de güvenli ve uzun ömürlü bir yaşam alanı sunuyor.

Şehir merkezinde otopark sorunu olmadan yaşam

İzmir merkezde günlük yaşamın en önemli sorunlarından biri haline gelen otopark problemi, Ege Yapı Alsancak'ta çözüme kavuşuyor. Kapalı otopark alanlarıyla proje sakinleri şehir merkezinin yoğunluğu içinde park yeri arama sorunuyla karşılaşmadan konforlu bir yaşam deneyimi yaşayabiliyor. Kapalı Otoparkta her daire için elektrikli araç şart ünitesi altyapısı hazır bulunmaktadır.

Sürdürülebilir yaşam ve sosyal olanaklar

Toplam alanın yaklaşık yüzde 65'inin peyzaj alanı olarak tasarlandığı Ege Yapı Alsancak, güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu geri kazanımı, enerji verimli çözümler ve akıllı ev altyapısıyla çevre dostu bir yaşam sunuyor. Çatısında yer alan deniz manzaralı yüzme havuzu, yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanlarıyla proje, şehir yaşamını doğa ile buluşturuyor.