İzmir’in merkezinde inşası devam eden Ege Yapı Alsancak’ta binalar yükselmeye başladı

Nitelikli projeleriyle gayrimenkul sektörünün güvenilir markalarından biri olan Ege Yapı, İzmir’in merkezinde hayata geçirdiği Ege Yapı Alsancak projesinde inşaat çalışmalarını planlanan takvime uygun şekilde sürdürüyor. Zemin güçlendirme ve temel hazırlıkları tamamlanan projede, ilk bloğun temel atımı gerçekleştirildi. Üstyapı çalışmalarına geçilen proje, ferah, yeşil, merkezi özelliklerinin yanı sıra mühendislik kalitesi ile de öne çıkmayı hedefliyor.

Deprem güvenliği ve altyapı çalışmaları

Ege Yapı Alsancak projesinde, bölgenin zemin koşullarına uygun olarak ileri mühendislik teknikleri uygulanıyor. Zemin iyileştirme çalışmalarında C30 sınıfı beton kullanılırken, üst yapının oturacağı alanda 1 metre kalınlığında radye temel sistemi oluşturuluyor.

Ayrıca 22 metre derinliğe inen betonarme diyafram duvarlar ve jet grout kolonlar, yapının dayanıklılığını artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Bu güçlü altyapı sayesinde proje, İzmir’de uzun ömürlü ve güvenli yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği ön planda

Ege Yapı Alsancak’ta toplam alanın %60’ı peyzaj olarak planlanırken, proje kent merkezinde yeşil alanla iç içe bir yaşam sunuyor. Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında, yaklaşık 210 m³ yağmur suyu deposu ile toplanan suyun peyzaj sulamasında yeniden kullanılması hedefleniyor. A Blok çatısında yer alacak güneş panelleri, ortak alan enerji tüketiminin %5’ini karşılayarak tasarruf sağlarken, gün ışığı sensörlü ve varlık algılayıcılı aydınlatma sistemleriyle enerji verimliliği destekleniyor. Projede üst düzey ısı ve ses yalıtımı, güneş kontrol camları ve yalıtımlı cephe malzemeleri kullanılarak enerji kaybı en aza indiriliyor. Merkezi doğalgazlı yerden ısıtma ve VRV kanal tipi (windfree) soğutma sistemleri, 3,10 metre tavan yüksekliği, panjurlu teslim ve akıllı ev altyapısıyla bir araya gelerek modern, verimli ve çevreyle uyumlu bir yaşam alanı oluşturuyor.

Sosyal alanlar ve konforlu yaşam

Ege Yapı Alsancak’ta yaşam alanları, sakinlere modern ve konforlu olanaklar sunacak şekilde tasarlandı. Projenin D Blok çatı katında 4x11 metre ebatlarında ortak kullanımlı açık yüzme havuzu, fitness ve SPA alanları ise D Blok’un zemin ve bodrum katlarında konumlanıyor. Ayrıca 160 araçlık kapalı otopark, 50 adet motosiklet/bisiklet park alanı ve 4 elektrikli araç şarj istasyonu ile kent merkezindeki park ve ulaşım sorunlarına çözüm getiriliyor.

Merkezi lokasyon ve kentsel dönüşüm avantajı

Projede konum, İzmir’in merkezi ve ulaşım olanakları güçlü bir noktada bulunuyor. Alsancak Garı’nın arkasında, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’na komşu, Kordon, İzmir Fuarı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yürüme mesafesinde yer alan proje, metro, tramvay ve İZBAN hatlarına da kolay erişim sağlıyor. Ayrıca, proje alanının kentsel dönüşüm kapsamında yer alması nedeniyle konut üniteleri için noter ve tapu harç muafiyeti uygulanıyor; sadece değerli kağıt bedeli ödenerek alım sürecinde maliyet avantajı sağlanıyor.