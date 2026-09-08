İzmir’in yeni kıyısında yeni bir dönem: Moxy İzmir kapılarını açıyor

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Marriott International’ın genç ruhu, cesur tasarımı ve sosyal konaklama anlayışıyla öne çıkan markası Moxy Hotels, İzmir’deki ilk oteli Moxy İzmir ile 8 Eylül 2026 itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlıyor.

Moxy İzmir, Bayraklı’da bağımsız bir otel yatırımının ötesinde, Rönesans Gayrimenkul Grubu bünyesinde REV imzasıyla geliştirilen Neva Yalı karma kullanım projesinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

İzmir’in yeni kıyısında dönüşüm

“İzmir’in yeni kıyısı” vizyonuyla geliştirilen Neva Yalı; konut, ofis, otel, gastronomi, sosyal yaşam ve kültür-sanat fonksiyonlarını aynı bölgede buluşturuyor. Böylece uzun yıllar daha çok bir geçiş noktası olarak algılanan kıyı hattı; yaşanan, çalışılan, konaklanan ve sosyalleşilen yeni bir kent merkezine dönüşüyor.

Tamamlanan konutları, deniz manzaralı ofisleri ve sosyal alanlarıyla Neva Yalı’da başlayan yaşam, Moxy İzmir’in açılmasıyla yeni bir aşamaya geçiyor. Bölgede Riva Yalı ile devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan Performans Sanatları Merkezi de bu dönüşümün önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini hedefliyor.

Dönüşümün otel ayağı: Moxy İzmir

Moxy İzmir, Neva Yalı’nın günün farklı saatlerinde yaşayan bir kent merkezi oluşturma yaklaşımını konaklama ve sosyal yaşamla tamamlıyor.

Otel; konut sakinlerini, ofis kullanıcılarını, iş dünyasını, İzmir’e gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri ve kent sakinlerini aynı sosyal ortamda buluşturmayı hedefliyor. Ortak çalışma alanları, barı ve etkinlik mekanlarıyla Moxy İzmir, yalnızca konaklama için değil, çalışma ve sosyalleşme için de yeni bir buluşma noktası sunuyor.

Neva Yalı’daki ofisler ile otelin aynı yaşam alanı içinde yer alması; çalışma, toplantı, konaklama, yeme-içme ve sosyal yaşam ihtiyaçlarının tek bir destinasyonda karşılanmasına da olanak sağlıyor.

Moxy’nin “Play On” ruhu İzmir’de

Moxy İzmir, klasik otel anlayışının dışına çıkarak şehre daha özgür ve sosyal bir konaklama deneyimi getiriyor. Otelin lobisi yalnızca bir bekleme alanı değil, gün boyu yaşayan bir sosyal merkez olarak tasarlandı.

Ege’nin samimi atmosferini Moxy’nin global “Play On” felsefesiyle buluşturan otel; iş dünyasının profesyonellerinden İzmir’i keşfetmek isteyen gezginlere ve kent sakinlerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

186 akıllı odaya sahip Moxy İzmir’de Ege Denizi manzaralı oda seçenekleri ve uzun konaklamalara uygun kitchenette’li süitler bulunuyor. Geleneksel resepsiyon yerine misafirleri karşılayan Moxy Bar, check-in deneyimini markanın sosyal yaklaşımının bir parçasına dönüştürüyor.

Otelde ayrıca tamamı gün ışığı alan 318 metrekarelik toplantı ve etkinlik alanları, ortak çalışma mekanları, 24 saat açık yeme-içme alanı, fitness merkezi ve evcil hayvan dostu konaklama seçenekleri yer alıyor.

Yeni bir yaşam ve çekim merkezinin parçası

Neva Yalı ile başlayan yaşam ve Moxy İzmir’in açılışı, İzmir kıyısındaki uzun soluklu dönüşümün önemli adımlarını oluşturuyor.

Konut, ofis, konaklama, gastronomi, kültür-sanat ve sosyal yaşamın aynı bölgede buluşmasıyla “İzmir’in yeni kıyısı”; yaşamak, çalışmak, konaklamak ve sosyalleşmek için yeni bir şehir destinasyonuna dönüşüyor.

Moxy İzmir de Marriott International’ın global lifestyle otel deneyimini, Rönesans’ın Neva Yalı ile İzmir’e kazandırdığı yeni kıyı yaşamının enerjisiyle buluşturarak bu dönüşümün önemli parçalarından biri oluyor.