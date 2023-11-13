İzocam, iğneli tip camyünü üretim kapasitesini yüzde 40 artırdı

İzocam, üretim kapasitesi artırım yatırımlarına devam ediyor. Firma, son olarak fırınlarda ve vana ceketlerinde kullanılan iğneli tip camyünü üretim kapasitesini yüzde 40 artırdı. Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürün gamlarına yeni ürünler eklerken, yurtiçi ve yurtdışındaki gerek inşaat sektörünün gerekse yalıtım ihtiyacı duyan sanayilerin artan yalıtım malzemesi taleplerine cevap verebilmek amacıyla üretim kapasitesi artırım yatırımlarına devam ettiklerini belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, bu doğrultuda son olarak Tarsus Tesislerindeki iğneli tip camyünü üretim kapasitelerinde yüzde 40 oranında artışa gittiklerini kaydetti.

"Yüzde 80'e varan oranda geri dönüştürülmüş malzemeden üretildi"

İğneli tip camyününün, fırın çeperlerinde ve vana ceketlerinde kullanılan yüksek standartta bir yalıtım malzemesi olduğunu ifade eden Savcı, şunları kaydetti: “Her mutfağın kalbi olan fırınlar, ailelerin ve işletmelerin taleplerini karşılamak için optimum verimlilikte ve tam güvenlikle çalışmalıdır. Yalıtım malzemeleri de fırınların enerji verimliliğini artırmakta ve ısının mutfak mobilyalarına geçişini önlemektedir. Fırınlarda enerji tasarrufunun yanı sıra yangın riskini azaltmak için de yalıtım çok önemli bir rol oynamaktadır. İzocam olarak, Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya üreticileri ile çalışmanın getirdiği deneyimle, her fırın tipi için en uygun yalıtımı tasarlayan lider bir markayız. Ürünlerimizi müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına uyarlayarak yüksek cihaz verimliliğine katkıda bulunmaktayız. Bu alanda yüksek standartta ısı yalıtım performansı ve 550°C'ye kadar sıcaklıklarda çalışma yeteneği ile birleştiren özel camyünü ürünler geliştirmekteyiz. İzocam Camyünü Fırın Şiltesi, iğneleme yöntemiyle rijitlik kazandırılmış bağlayıcı içermeyen, beyaz renkte camyününden imal edilmektedir. Fırın imalatı yapan firmalara ve fırın tipine özel, farklı ebatlarda üretilen ve bu sayede kolayca uygulanan bu ürünümüz yüksek ısı yalıtımı sunmanın yanı sıra, yüzde 80'e varan oranda geri dönüştürülmüş malzemeden üretilerek, çevresel talepler ve sürdürülebilirlik ile de mükemmel bir uyum yakalamaktadır. İğneli tip camyünü ürünlerimizin bir diğer kullanım alanı ise vana ceketleridir. Yüksek sıcaklıkların bulunduğu sanayi ve endüstri tesislerinde kullanılan vanalar, yüksek ısı kayıplarına yol açmaktadır. Buraların yalıtımları için kullanılan yalıtım ceketlerinin içerisinde iğnelenmiş camyünü ürünlerimiz tercih edilmektedir. Uygulama kolaylığı ile tercih edilen bu ürünümüz, ekonomik avantajlar sunması ile de ön plana çıkmaktadır."