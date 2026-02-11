İzocam’da üst düzey görev değişimi: Kerem Kürklü, Genel Direktörlüğe atandı

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yönetim yapılanması güçlenen İzocam’da yeni bir liderlik dönemi başladı. İzocam’ın Genel Direktörlük görevine; Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Güney ve Doğu Avrupa bölgelerini kapsayan 20 yılı aşkın liderlik deneyimine sahip Kerem Kürklü atandı.

Kerem Kürklü kimdir?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Kerem Kürklü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisansının ardından Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nde Yönetim ve İnovasyon Ekonomisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. İngilizce ve Fransızcayı ileri seviyede bilen Kürklü, İzocam Genel Direktörü olarak; şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerinin hayata geçirilmesine, operasyonel mükemmeliyetin sürdürülmesine, kurumsal yönetişim yapısının güçlendirilmesine ve yenilikçi, güçlü bir kurum kültürünün desteklenmesine liderlik edecek.

Son olarak Onduline Avrasya CEO’su olarak görev yapan Kürklü, daha önce Avery Dennison, 3M ve Kordsa Global bünyesinde üstlendiği görevlerde ise çok ülkeli endüstriyel operasyonları, büyük ölçekli üretim tesislerini ve fonksiyonlar arası ekipleri başarıyla yönetti. Kürklü, dönüşüm süreçlerini etkin biçimde yönetmesi, operasyonel sistemleri güçlendirmesi ve yüksek performans kültürü oluşturmasıyla tanınıyor.

Başarıyla yürüttüğü Genel Direktörlük görevini devreden Murat Savcı ise İzocam Yönetim Kurulu’nda yer almaya devam ederken, kariyerini Saint-Gobain Türkiye CEO’su olarak sürdürecek.

İzocam’daki bu görev değişimi, şirketin güçlü kurumsal yapısını, sürdürülebilir büyüme odağını ve küresel vizyonunu destekleyen stratejik bir adım olarak nitelendirildi.