Jaguar Land Rover 4 bin çalışanını işten çıkartacak

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Jaguar Land Rover (JLR), Çinli rakiplerin artan rekabeti, ABD tarifeleri ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşadığı zorluklar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Hindistan merkezli Tata Motors'un sahibi olduğu İngiliz lüks otomobil üreticisi, işten çıkarmaları önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirecek. Kesintilerin çoğunlukla İngiltere'deki genel merkez çalışanlarını etkilemesi bekleniyor.

JLR, maliyetleri düşürerek rekabet gücünü artırmayı ve iki yılda 1,7 milyar sterlin, yaklaşık 2,30 milyar dolar tasarruf sağlamayı hedefliyor. Şirket ayrıca başa baş noktasını 300 bin araca yaklaştırmayı planlıyor.

Yaklaşık 40 bin kişilik küresel iş gücüne sahip şirketin 30 bin çalışanı İngiltere'de bulunuyor.

Gönüllü ayrılık için son tarih 4 Ekim

JLR öncelikle gönüllü işten ayrılma yöntemiyle hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Çalışanların programa başvurabilmesi için tanınan süre 4 Ekim'de sona erecek.

Şirket, gerekli görülmesi durumunda daha az avantajlı koşullarla zorunlu işten çıkarmalara da başvuracağını bildirdi. Etkilenecek çalışanlara gelecek günlerde e-posta gönderilecek.

Üst Yönetici PB Balaji, işten çıkarma sürecinde herkesi özen, adalet ve saygı çerçevesinde desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

Çin rekabeti ve ABD tarifeleri satışları baskıladı

JLR, başlangıçta büyüme pazarı olarak gördüğü Çin'deki rakiplerine karşı satış kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri de rakiplerinin aksine ABD'de fabrikası bulunmayan şirket üzerinde baskı oluşturdu.

Eski BMW yöneticisi Ian Robertson, JLR'nin rakiplerini izleyerek ABD'de üretime başlaması gerektiğini söyledi. Robertson, BMW'nin dünyadaki en büyük tesisinin Güney Carolina'nın Spartanburg kentinde, Mercedes'in fabrikasının ise daha güneydeki Tuscaloosa'da bulunduğunu belirterek JLR'nin bu kararı zamanında almadığını savundu.

Robertson ayrıca şirketin ilk elektrikli otomobilini üretme konusunda geç kaldığını ve aracın ancak üretime girmek üzere olduğunu ifade etti. Brexit'in de JLR'ye zarar verdiğini söyleyen Robertson, Slovakya'daki fabrikanın şirkete bir miktar esneklik sağladığını kaydetti.

Şirketin uzun vadeli sorunları, geçen yıl yaşanan siber saldırının üretimi bir aydan uzun süre durdurmasıyla daha da ağırlaştı.

Elektrikli araçlara 15-18 milyar sterlin yatırım

JLR, gelecek 12 ay içinde beş yeni ürünü piyasaya sunacağını açıkladı. Yeniden yapılanmanın, gelecek beş yılda elektrifikasyon, dijital teknolojiler, ileri üretim ve müşteri deneyimleri için planlanan 15-18 milyar sterlinlik yatırımı desteklemesi bekleniyor.

İngiltere İş Dünyası Bakanı Jonathan Reynolds, iş kayıplarını azaltmak amacıyla bu hafta JLR yöneticileri ve PB Balaji ile görüşeceğini söyledi ancak şirkete mali kurtarma paketi verilmesi ihtimalini dışladı. Hazine Baş Sekreteri Emma Reynolds da hükümetin şirket yönetimi ve ilgili sendikalarla yakın çalıştığını belirtti.