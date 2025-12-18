Jantsa'dan üretime ara verme kararı

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., 18 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Umurlu Fabrikası’nda planlı bakım ve envanter çalışmaları nedeniyle üretimin geçici olarak durdurulacağını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, fabrika sahasında 21 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında üretim faaliyetleri gerçekleştirilmeyecek. Bu süreçte, çalışanların yıllık izin haklarını kullanacağı, envanter sayımı ve periyodik bakım çalışmaları için ise sınırlı sayıda görevli personelin fabrikada bulunacağı belirtildi.

Jantsa, söz konusu uygulamanın yıllık planlama kapsamında gerçekleştirildiğini ve üretim faaliyetlerinin belirlenen tarihler sonrasında yeniden başlayacağını bildirdi.