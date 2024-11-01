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Japon ANA Havayolları’nın Genel Satış Acentesi (GSA) Gözen GSA oldu

1 Kasım 2024 itibarıyla, Japonya’nın beş yıldızlı havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA)’in Türkiye’deki tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına tek yetkili temsilcisi Gözen GSA oldu.

Haber Merkezi
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Japon ANA Havayolları’nın Genel Satış Acentesi (GSA) Gözen GSA oldu
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1 Kasım 2024 itibarıyla, Japonya’nın beş yıldızlı havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA)’in Türkiye’deki tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına tek yetkili temsilcisi Gözen GSA oldu.

Gözen GSA, geniş portföyü, güçlü müşteri hizmetleri desteği ve diğer Gözen Holding iştirakleri ile bölgenin önde gelen havacılık şirketleri arasında yer alıyor.

Şubat 2025’te Türkiye uçuşları başlıyor

Japonya'nın en önemli taşıyıcılarından biri olan All Nippon Airways (ANA), İstanbul Havalimanı'na 12 Şubat 2025'te uçmaya başlayacak. Tokyo Haneda Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak uçuşlar Boeing 787-800 tipi uçaklar ile haftanın 3 günü karşılıklı gerçekleştirilecek.

Toplam uçak filosu 236 olan All Nippon Airways'in , 50 iç hat , 36 uluslararası seferi bulunmaktadır.

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