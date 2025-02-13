Japon ANA, Türkiye uçuşlarından memnun

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), bugün İstanbul’da özel bir otelde basın mensuplarına İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda Havalimanı arasında direkt uçuşlara hakkında bir sunum yaptı.

Şirket 184 koltuklu (32 Business, 14 Premium Economy ve 138 Economy) B787-8 tipi uçakla gerçekleştirilen uçuşlarının sabah saatlerinde Tokyo Haneda Havalimanı'na varıyor ve hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenlerin günü en iyi şekilde değerlendirmesini sağladığını belirtti. Yapılan sunumda Tokyo'nun ulaşım ağına iyi bir şekilde bağlı olan Tokyo Haneda Havalimanı, şehir merkezine sadece 30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Yolcular, Haneda'dan Osaka, Sapporo, Okinawa ve Fukuoka gibi Japonya'daki 40 noktaya ANA'nın iç hat uçuşlarına bağlanma seçeneğine sahip olacağını açıkladı.

Japonya ile derin bir ilişkiye sahip olan Türkiye'ye direkt uçuşlar sunan ilk Japon havayolu olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ANA Başkanı ve CEO'su Shinichi Inoue, "Türkiye ile Japonya'yı birbirine bağlayan tek Japon havayolu olarak yolcularımızın beklentilerini karşılamak için güvenli ve yüksek kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Birçoğunuzun hizmetlerimizden faydalanmasını umuyoruz. 2024 yılında Japonya'ya gelen Türk ziyaretçi sayısı 62.100'dür. Bu yeni bağlantı şüphesiz Türkiye ile Japonya arasındaki turistik, ticari ve endüstriyel ilişkileri daha da güçlendirecektir. Seyahat süresini kısaltmaktan ve İstanbul'dan (IST İGA) Tokyo Haneda'ya (HND) direkt uçuşlarla iki şehri daha erişilebilir hale getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

ANA, Avrupa ağını genişletiyor

ANA, Japonya ile Avrupa arasındaki en kapsamlı uluslararası ağa sahip. (Japonya'ya Stockholm, Londra, Frankfurt, Brüksel, Paris, Münih, Viyana ve Milano) Avrupa ağını genişletme stratejisinin bir parçası olarak ANA, yakın zamanda Milano'ya (Aralık 2024) ve Stockholm'e (Ocak 2025) uçuşlar başlattı.

1952 yılında iki helikopterle kuruldu

Şu anda Japonya'nın en büyük havayolu olan All Nippon Airways (ANA), 1952 yılında sadece iki helikopterle kuruldu. ANA HOLDINGS Inc. (ANAHD), 2013 yılında 70 şirketten oluşan Japonya'nın en büyük havayolu grubu holding şirketi oldu. Üç havayolu markasına sahip olan ANA; ANA, Japonya'nın önde gelen LCC'si Peach ve 2024 yılında Asya'yı kapsayan uluslararası rotalar için lansmanı yapılacak olan AirJapan ile yılda yaklaşık 48 milyon yolcuya hizmet veriyor.

ANA, 109 yurt içi ve 55 uluslararası rotaya hizmet veren 242 uçaklık bir filo işletiyor. Yolcularına en yüksek kaliteyi sunan ve sürekli olarak beklentilerini aşmaya çalışan birinci sınıf bir havayolu olarak kendini konumlandırıyor.

Yüksek kaliteli hizmeti nedeniyle ANA, 2013'ten bu yana her yıl SKYTRAX tarafından 5 yıldızlı bir derecelendirme ile ödüllendirildi ve bu ödülü üst üste 12 yıl kazanan tek Japon şirketi oldu. ANA, Fortune'un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri'nden biri. ANA ayrıca 2007, 2013 ve 2018'de Air Transport World tarafından üç kez Yılın Havayolu seçildi.