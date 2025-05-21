Japon devi Daio, Ülker'den aldığı Komili'yi Evyap'a sattı

2020 yılında Ülker Ailesi’nin yönettiği Komili ve diğer hijyen markalarını bünyesinde bulunduran Özen Kişisel Bakım Ürünleri şirketini 26.4 milyon dolara satın alarak Türkiye’ye giren Japon devi Daio Paper'ın macerası 5 yıl sürdü.

Daio Paper, en önemli varlığı olan Komili’yi satarak Türkiye’deki üretimden çekildi. Japon devi, pandemi sürecinin yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan etkilendiğini, bunun üzerine de Türkiye’de artan enflasyon ve rekabet ortamına dayanamayacağını belirterek yeniden yapılanma süreci başlattı.

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre Japon şirket, Türkiye’deki tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Elleair International Turkey'i Evyap Holding’e satma kararı aldı. Bu stratejik hamle, Daio'nun nakit akışını ve kurumsal değeri artırırken finansal pozisyonunu iyileştirmeyi amaçlayan ev ve kişisel bakımda yurt dışı işini yeniden şekillendirme yönündeki daha geniş çabalarının bir parçası olarak açıklandı.

Böylece Türkiye pazarına bebek bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil gibi kişisel bakım ürünleri ile giren Japon devinin yaptığı satışla birlikte, bu ürünlerin üretimi ve dağıtımı artık Evyap Holding tarafından yönetilecek.