Japon Renesas, ABD'li Transphorm'u satın alıyor

Çip üreticileri otomobil, bilgisayar ve otomasyon teknolojileri alanlarında artan talebi karşılamak amacıyla dünya geneli yatırımlarına hız kazandırıyor.

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre, Renesas, ABD'li çip üreticisi Transphorm Inc. firmasını toplamda 339 milyon dolara satın alacak.

Buna göre, Renesas, ABD'li firmanın tedavülde bulunan hissesi başına 5,10 dolar ödeyecek. Satın alma 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanacak.

Renesas, satın almayla ABD'li firmanın daha küçük ve güç açısından daha verimli yongalar üretimindeki galyum nitrür malzeme teknolojisine ulaşabilecek.

Galyum nitrür yarı iletkenlerinin önemli bir tasarımcısı ve üreticisi kabul edilen Kaliforniya merkezli Transphorm, Japonya'da çip tesisleri işletiyor.