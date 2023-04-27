Japon şirketten, 1,2 milyar dolarlık satın alım
Kirin Holdings Co., Avustralyalı vitamin üreticisi Blackmores Ltd.'yi 1,2 milyar dolar nakit karşılığında satın alarak sağlık ürünlerine yönelme stratejisi kapsamında bira segmentine bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.
Japon bira üreticisi Kirin Holdings Co., sağlık ürünlerine yönelerek bira segmentine bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında Avustralyalı vitamin üreticisi Blackmores Ltd.'yi 1,2 milyar dolar nakit karşılığında satın alacak.
Japon bira üreticisi yaptığı açıklamada, "Blackmores'un satın alınması, Kirin'in sağlık işinin ölçeğini değiştirecek. Blackmores'in dağıtım ağı aracılığıyla Asya-Pasifik bölgesindeki yüz milyonlarca tüketiciye Kirin'in içeriklerine erişimi genişletecek" dedi.