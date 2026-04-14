Japonya, Rapidus ile küresel çip yarışında 4 milyar dolarlık yeni bir dönem başlatıyor

Küresel teknoloji rekabetinde yerini sağlamlaştırmak isteyen Japonya, stratejik bir finansman hamlesine imza attı. Devlet destekli çip üreticisi Rapidus'a aktarılan bu dev kaynak, 2 nanometre mimarisine sahip yeni nesil işlemcilerin araştırma süreçlerini tamamlamayı ve üretim tesislerini modern standartlara ulaştırmayı hedefliyor. Onaylanan bu bütçe, Japonya'nın yüksek teknoloji liginde yeniden oyun kurucu olma vizyonunun en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Seri üretim hedefi 2027 olarak netleşti

Finansman desteğiyle birlikte Rapidus'un 2027 yılına kadar seri üretime geçme planı artık çok daha gerçekçi bir zemine oturdu. 14 Nisan sabahı netleşen detaylar, bu fonun büyük bir kısmının en ileri seviye litografi ekipmanlarının tedariki ve mühendislik altyapısının güçlendirilmesi için kullanılacağını gösteriyor. Özellikle yapay zeka sistemleri ve otonom araç teknolojileri için hayati önem taşıyan 2 nanometre çipler, Japonya’yı bu alanda dışa bağımlılıktan kurtaracak temel unsur olarak görülüyor.

Tedarik zincirinde güvenli liman arayışı

Bu hamle sadece ekonomik bir yatırım değil, aynı zamanda küresel tedarik zincirindeki risklere karşı geliştirilen stratejik bir savunma kalkanı niteliği taşıyor. Salı günü piyasalara yansıyan analizlerde, Japonya'nın bu yatırımla birlikte en gelişmiş yarı iletkenleri kendi topraklarında üretme kabiliyetini geri kazandığı vurgulanıyor. Dünyanın en hızlı ve verimli işlemcilerini üretmeyi amaçlayan bu proje, önümüzdeki yıllarda bölgedeki teknolojik dengeyi kökten değiştirebilir.