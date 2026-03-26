Japonya'da alüminyum primleri rekor artışla belirlendi

Japonya'da nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek alüminyum primleri, ton başına 350-353 dolar olarak belirlenerek bir önceki çeyreğe göre %79 ila %81 oranında ciddi bir artış gösterdi. Bu önemli yükseliş, piyasadaki tedarik sıkıntılarının belirgin bir yansıması olarak öne çıktı.
