  3. Japonya'da alüminyum primleri rekor artışla belirlendi
Japonya'da alüminyum primleri rekor artışla belirlendi

Japonya'da nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek alüminyum primleri, ton başına 350-353 dolar olarak belirlenerek bir önceki çeyreğe göre %79 ila %81 oranında ciddi bir artış gösterdi. Bu önemli yükseliş, piyasadaki tedarik sıkıntılarının belirgin bir yansıması olarak öne çıktı.

