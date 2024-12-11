JCB CEO’su Graeme Macdonald: Türkiye'de pazar şu anda zorlu, rekabet sıkı olmaya devam ediyor

Türkiye’nin köklü iş makinaları firmalarından SİF İş Makinaları, JCB ile 50 yıllık başarılı ortaklığını ve sektördeki 68. yılını görkemli bir geceyle kutladı. Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe, İngiltere Başkonsolosu Kenan Poelo, STFA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Nas, SİF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Taşkent, JCB Yönetim Kurulu Başkanı Lord Anthony Bamford’un oğlu ve JCB Yönetim Kurulu Üyesi George Bamford, JCB CEO’su Graeme Macdonald, JCB üst düzey yöneticileri, SİF yöneticileri katıldı.

“Müşteri, işimizin var olma sebebidir”

STFA Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Nas konuşmasında “SİF İş Makinaları olarak, Türkiye’de 50 yıldır JCB’nin distribütörü olmaktan ve yenilikçilik, kalite ve müşteri değeri konusunda standardı belirleyen bir markayı temsil etmekten gurur duyuyoruz. 1938'de Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya'nın ileri görüşlü vizyonuyla kurulan STFA Grubu ile 1945 yılında Joseph Cyril Bamford'un dehasıyla başlayan JCB’nin olağanüstü hikayesi, 1974 yılında Işıklar Holding’in de desteği ile Türkiye'de kesişti. Bu üç grubun yollarının birleşmesi, güçlerini birleştirerek günümüze kadar süren, başarılarla dolu ve her geçen gün daha da güçlenen bir ortaklığın temelini attı. Tabii ki, bu ortaklığın en önemli parçası müşterilerimizdir. Sayın Bamford’un şu sözleri, her zaman ilham kaynağımız olmuştur: “Müşteri, işimizin var olma sebebidir.” Bu felsefe, JCB ve SİF İş Makinaları’nın 50 yıllık ortaklığını yönlendirmiş ve müşterilerimize değer yaratma hedefimizi pekiştirmiştir. Bu akşam bu önemli dönüm noktasını kutlarken, geleceğe büyük bir iyimserlikle bakıyoruz. JCB’nin Türkiye’ye gösterdiği özel ilgi, dünya standartlarındaki ürünleri ve STFA’nın SİF’e yaptığı yatırımlar sayesinde önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim” dedi.

Kenan Poelo: İngiltere -Türkiye işbirliklerinin geliştirilmesinden mutluyuz

İngiltere Türkiye Başkonsolosu Kenan Poelo yaptığı konuşmada, İngiltere’nin endüstri alanında güçlü bir ülke olduğunu, Türkiye ile işbirliklerinin geliştirilmesinden ve bu işbirliklerinin uzun sürmesinden mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

“Türkiye’deki varlığımızı ve itibarımızı büyütmeye devam edeceğiz”

Etkinliğe video mesaj göndererek katılan JCB Yönetim Kurulu Başkanı Lord Anthony Bamford, “Türkiye pazarındaki geçmiş performansınız herşeyi anlatıyor ve siz büyümeye devam ediyorsunuz, özellikle de servis merkezlerinizle. Türkiye faaliyet göstermesi kolay bir pazar değil. Ancak siz sıkı rekabet koşullarında çok iyi bir performans sergiliyorsunuz. Son elli yıldır yaptığınız gibi pozitif kalın! Hep birlikte Türkiye’deki varlığımızı ve itibarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Doğum günün kutlu olsun, nice güzel yıllara SİF JCB!” dedi.

“Türkiye'de pazar şu anda zorlu”

Geceye İngiltere’den gelerek katılan JCB CEO’su Graeme Macdonald sözlerine “Kilometre taşları önemlidir ve onları kutlamamız gerekir. Elli yıllık iş hayatı her şirket için çok önemlidir. JCB’nin 1995 yılındaki 50. yaş gününde, Merhum Kraliçe II. Elizabeth, bu olayı kutlamak için JCB'yi ziyaret etti. O halde... 'elli yaşına' girmekten ne kadar gurur duyduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Macdonald, “Bu akşam salonda bulunan SİF ekibine şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de pazar şu anda zorlu. Üstelik inşaat ekipmanı sektöründe rekabet oldukça sıkı olmaya devam ediyor. Ama çok fazla endişelenmiyorum çünkü her zaman müşterisine yakın olmayı başaran SİF-JCB'nin neler yapabileceğini biliyorum” dedi.

“Kazıcı-yükleyici segmentinde jenerik marka oldu”

SİF İş Makinaları Genel Müdürü Hayati Kösoğlu yaptığı konuşmada, “JCB markası Türkiye’de 50. Yılını doldurdu. Özellikle kazıcı-yükleyici segmentinde jenerik marka oldu. Birçok müşterimizin rakiplere “kazıcı-yükleyici” yerine “JCB”’niz var mı diye sorduğunu biliyoruz. Ayrıca teleskobik yükleyici pazarında da liderliğimiz devam etmektedir. 2023 tarihi JCB’nin Türkiye’de büyüme planları açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Emisyon standartlarının değişmesi ile birlikte, müşterilerimize Avrupa’da satılan JCB ürünleri ile aynı ve hatta daha üstün özelliklere sahip makinaları sunmaya başladık. Önümüzdeki 5 yıla baktığımızda lider olduğumuz tarım sektörü, kazıcı-yükleyici ve teleskobik yükleyici pazarının yanında gerek ağır gerekse kompakt iş makinalarına eklenecek ürünlerle beraber pazar payımızı önemli ölçüde arttırarak müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Ürün gamımızı bu şekilde güçlendirirken, SİF olarak Türkiye’deki yatırımlarımıza son hız devam edeceğiz. Şu anda yurt çapına dağılmış 8’i merkez olmak üzere toplam 32 tane servisimiz ve 6 tane satış bölge müdürlüğümüz ile Türkiye’nin en ücra köşesinde çalışan müşterilerimize yüksek standartlı hizmetlerimizi ulaştırıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde merkez servis sayımızı 12’ye arttırarak müşterilerimize daha da yakın olacağız” diye belirtti.