JCI International, genç liderlerin ufkunu açıyor

Elif KARACA

Dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (Junior Chamber International-JCI) uyguladığı dünya çapında programlarla girişimciliği ve liderliği öne çıkararak gençlerin ufkunu açıyor.

Dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren ve 250 bini aşkın üyeye sahip olan JCI International Türkiye’de uzun yıllardır aktif olarak çalışmalar yürütüyor. 18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu ve gençleri pozitif değişim yaratmaları için güçlendiren, liderlik geliştirme fırsatları sağlayan JCI International Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Ticaret Odası (ICC), ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarla da işbirliği halinde.

JCI International Global Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Annalisa Schembri geçtiğimiz günlerdeki Türkiye ziyareti sırasında EKONOMİ gazetesini de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üyelerin, JCI’ın uluslararası bağlantılarını etkin kullanarak iş ve kültürel etkileşimlerini desteklediklerini belirten Schembri mevcut çalışma altyapısının toplumsal ihtiyaçların belirlenmesi, sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi, aksiyon almak ve izleme/sonuçların değerlendirilmesi şeklinde dört aşamada özetlenebileceğini söylüyor.

Üyelerin görev aldıkları ülke çapında ve uluslararası JCI projeleriyle iş dünyası ve girişimcilik adına çok önemli deneyimler kazandıklarını belirten Schembri, “JCI bünyesinde sağlanan kurum içi eğitimler, projelerimizde görev almak gençlere aranan vasıflar kazandırıyor, networklerin genişletme imkanı sağlıyor. Özellikle çevik hareket etmeyi ve kısa sürede ilerleme kaydetmeyi öğrenmeleri bizim için önemli. Daha önce yapılmamış işler üzerinde çalışma ve yaparak öğrenme yoluyla ilerliyor, toplumlar üzerinde etki yaratan sonuçlar almaya çalışıyoruz” dedi. JCI’ya katılan bir üyenin kendisinin zayıf olduğu alanı belirleyip bunun üzerine gelişim sağlamak istediğini belirtebileceğini söyleyen Schembri, “Yıllar önce JCI’ya katıldıımda kendi artılarım ve eksilerimin farkındaydım. Bütçe yönetme tarafım zayıftı ve bu alanda gelişmek istediğimi söyledim. Burada öğrendiklerimin şu anda sahip olduğum CV’de büyük katkısı var” şeklinde konuşuyor.

JCI Türkiye İstanbul Şube Başkanı Fatih Katipoğlu da "JCI’ın dünyada çok büyük bir ağı ve insan gücü olduğunu, böylesi bir küresel etkileşime sahip çok fazla STK bulunmadığını söyledi. Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasında JCI kökenli çok sayıda tanınmış isim bulunduğunu belirten Katipoğlu kurumun özellikle Japonya ve Uzak Doğu’da çok etkin olduğunun altını çizdi. Katipoğlu JCI Türkiye’nin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) kurucu ortakları arasında yer aldığını da hatırlattı.

Toplantıda yer alan ve e-ticaret alanındaki çalışmalarını ve sektörün gelişmesinin önemini ifade eden Elektronik Ticaret Derneği (Elider) Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay da bu alandaki istihdamla ilgili bilgiler verdi. E-ticarette asgari ücretle çalışılmadığını ve bundan sonra da çalışılmayacağını belirten Darbay alandan yetişilmesinin önemli olduğu bu alanda zaten kolay kolay nitelikli eleman bulunamadığını ve bu yüzden istihdamın güçlü olmaya devam ettiğini söyledi.

Başvurular 31 Ağustos’ta sona eriyor

Junior Chamber International tarafından 1983 yılından bu yana düzenlenen, “Ten Outstanding Young Persons of the World”ün Türkiye ayağı olan ‘TOYP-Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' yarışması bu yıl da yeni genç liderlerini aramaya devam ediyor. Alanında uluslararası başarılara imza atan bilim insanı Canan Dağdeviren’in de aralarında bulunduğu çok sayıda başarılı ismin tanınmasına aracılık eden, katılımcıların projeleriyle toplumsal gelişime katkıda bulundukları TOYP Türkiye için başvurular 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da jüri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu, Türkiye’de finale kalan 10 başarılı genç dünya finaline katılmaya hak kazanacak.