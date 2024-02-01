JCR Eurasia Rating, Golden Global Yatırım Bankası’nın notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Golden Global Yatırım Bankası’nın kredi notunu yükseltti. Bankanın uzun vadeli kurum kredi derecelendirme notu BBB- (tr)'den A- (tr)'ye yükseltildi.

JCR Eurasia Rating’in değerlendirme raporuna göre, Golden Global Yatırım Bankası’nın kredi notunun yukarı yönlü revizesinde, “yasal gerekliliklerle uyumlu güçlü sermaye yeterliliği oranları, 2022 mali yılında kârlılıkta iyileşme ve 2023 finansallarında daha fazla iyileşme beklentisi, kurumsal yönetim uygulamalarına yüksek düzeyde uyum ve çok kapsamlı risk yönetimi çerçevesinin sürekliliği, yatırım bankalarının faaliyetlerine katkıda bulunan, yatırımı ve uluslararası ticareti teşvik eden ülkeye özgü avantajlar” etkin rol oynadı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Ahmet Sefa Şen, 2023 mali yılında kârlılıklarını artırarak, 2022 yılında 2,5 milyar TL olan aktif büyüklüğü 12 milyar TL'nin üzerine çıkardıklarını belirtti. Büyümeye devam ettiklerini söyleyen Şen, “JCR Eurasia tarafından açıklanan son derecelendirme sektördeki pozisyonumuzu tescilledi. Golden Global Yatırım Bankası olarak, 2024 yılında da büyümeye ve yatırım bankacılığına momentum kazandırmaya; finansal çözümlerimizi geliştirmeye ve müşterilerimize daha fazla değer sunmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip ederek, en yeni stratejileri benimseyip uygulayarak rekabet avantajımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.