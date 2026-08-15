Jefferson Capital hisseleri 23,85 dolarla tarihi zirvesini yeniledi

Yükselişin ardından Jefferson Capital’ın toplam piyasa değeri 1,2 milyar dolar sınırına ulaştı. Yatırımcıların bu varlığa yönelik ilgisinin temelinde, firmanın ortaya koyduğu sağlam temel göstergeler ve operasyonel nakit akışındaki kararlı büyüme trendi yer alıyor. Hisse başına kazanç tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle desteklenen bu yükseliş, firmanın borç ve özkaynak dengesini başarıyla yönettiğini teyit ediyor. Endeks genelindeki volatiliteye rağmen gelen bu tarihi zirve, küresel fon yönetim şirketlerinin portföy dağılımlarında Jefferson Capital hisselerini güvenli bir liman olarak konumlandırmasını hızlandırıyor.

Güçlü temel göstergeler alımları destekliyor

Büyüme hamlelerinde mali disiplinden taviz verilmemesi, borsada oluşan fiyat hareketlerinin spekülatif dalgalanmalardan ziyade kalıcı bir kurumsal talebe dayandığını netleştiriyor. Likidite esnekliğiyle desteklenen bu nakit akışı yönetimi, hisse senedinin önümüzdeki süreçte de istikrarlı performansını korumasına zemin hazırlarken, şirketin serbest nakit rezervlerini koruma kararlılığı ise gelecek dönemde devreye alınacak yeni yatırımlar için kurumsal hareket alanını genişletiyor.