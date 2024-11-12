JENDER ve TSE iş birliğiyle sektörde kalite ve standart daha sıkı denetlenecek

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Jeneratör ve güç sistemleri sektörü, Türkiye’de 1,5 milyar dolarlık bir ciroya sahip. Global dizel jeneratör pazarında yüzde 6 pay alan Türkiye, 75-375 kVA güç aralığındaki jeneratör üretiminde ise dünyada ikinci sırada yer alıyor. Jeneratör Sanayicileri ve Güç Sistemleri Derneği (JENDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Özer, derneğin tamamen yerli üreticilerden oluştuğunu ve sektörün yüzde 73'ünü temsil ettiğini belirterek, Türkiye'nin daha güçlü bir kontrol mühendisliği ve yazılım altyapısına sahip olması gerektiğini vurguladı. Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapılmasının önemine değinen Özer, "Ar-Ge çalışmalarına yönelirsek sektörde sürdürülebilir kârlılık ve markalaşma alanında da önemli adımlar atabiliriz," dedi. Özer, sektörün 180 ülkeye ihracat yaptığını ve bu alanda da nadir sektörler arasında yer aldıklarını kaydetti.

JENDER GreenPasaport uygulamasıyla üretimde sürdürülebilirliği ve kaliteyi yaygınlaştıracak

Jeneratör ve güç sistemleri ihracatında sektörün 300 milyon doların üzerinde cari fazla verdiğini, 2023 yılında yapılan dış satımın 600 milyon doların üzerinde olduğuna dikkat çeken Özer, “Yanı sıra sektörde kalitenin korunması konusunda çalışmalarımız var. Özellikle TSE ile ortaklaşa çalışmalar yaparak belirli standartların oluşturulmasını sağlayacağız. Böylece sektördeki standart dışı kalitesiz üretimi önlemek ve adil rekabet ortamını sağlamak için rekabeti daha adil bir noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Yapılacak iş birliğiyle haksız rekabetin azaltılması ve ‘Türk Malı’ algısının olumlu yönde pekiştirilmesinin hedeflendiğine vurgu yapan Özer, “Üretimlerimizin standardını ortaya koymak adına ‘JENDER GreenPasaport’ logosunu kullanacağız. Belirlediğimiz standartları karşılayan üye firmalarımız bu logoyu kullanabilecek. Böylece çevreye duyarlı ürünlerin endüstrimizde üretimini yaygınlaştıracağız” diye konuştu. TSE ile yaptıkları iş birliği protokolü kapsamında laboratuvar kurulumu konusundaki çalışmalarda sona geldiklerini kaydeden Özer, 2025 başından itibaren aksiyon aşamasına geçeceklerini söyledi.

KDV oranı desteği talebi

Rıdvan Özer, sektörün yerli üretime katkısını vurgulayarak KDV oranının yüzde 20’den 10’a düşürülmesinin sektörü daha da güçlendireceğine dikkat çekti. Özer, "Hem yerli üretimin ağırlıkta olduğu hem de cari fazla veren bir sektör olarak KDV düzenlemeleriyle iç pazarımızda daha güçlü bir yapıya kavuşabiliriz," dedi. Sektöre giriş yapan firma sayısının 2015’te azaldığını, buna karşın yurt dışı açılımlarının arttığını vurgulayan Özer, “Bu dönemde özellikle ihracat tarafında sektörümüz ciddi bir atılım yaptı. 2015’ten sonra iç pazarda daralma yaşandı ve şu anda 9 yıl önceki iç pazar potansiyelini göremiyoruz” ifadelerini kullandı.