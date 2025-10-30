Jennifer Lopez, Zen Pırlanta’nın yeni marka elçisi oldu

Ağustos 2025’te, Avrupa ve Asya’yı kapsayan “Jennifer Lopez Up All Night” turnesi sırasında Jennifer Lopez, zanaatkârlığı cesur, modern tasarımlarla harmanlayan Zen Pırlanta ile tanıştı.

Markanın pırlantalı mücevher konusundaki sanatkârlığından etkilenen Lopez, Zen ile bir bağ kurdu. Tesadüfi bir karşılaşma olarak başlayan bu süreç, kısa sürede bir ortaklığa dönüştü ve Jennifer Lopez, Zen Pırlanta’nın marka elçisi oldu. Bu ortaklık, Jen ve Zen’nin ışıltısını ve sofistike çizgisini yansıtan sürprizleri beraberinde getirecek.

Los Angeles’ta, ünlü fotoğrafçı Norman Jean Roy tarafından çekilen yeni Zen Pırlanta reklam kampanyası, Lopez’in imzası niteliğindeki karizmasını Zen mücevherlerinin ışıltısıyla buluşturuyor.

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş şu ifadeleri kullandı: “Jennifer Lopez gibi, global ölçekte etkisi olan güçlü ve ilham verici bir sanatçıyla çalışmak bizim için son derece heyecan verici. Onun enerjisi ve duruşu, Zen’in vizyonunu ve yarattığı mücevherlerin ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Bu ortaklık, markamızın uluslararası büyüme hikâyesinde bir kilometre taşı olacak.”