Jeopolitik kriz yakıtı vurdu: Alaska Air’in 2026 projeksiyonu alarm veriyor!

Alaska Air tarafından paylaşılan veriler, yakıt maliyetlerinin galon başına 2,90 ile 3,00 dolar bandına yerleştiğini gösteriyor ki bu seviyeler havayolu taşımacılığında karlılık sınırlarını zorlayan kritik bir eşiği temsil ediyor. Şirketin yaptığı revizyonun en çarpıcı kısmı ise hisse başına beklenen ek kayıp rakamlarında gizli. Havayolu devi, yakıt faturalarındaki bu öngörülemez artışın, hisse başına en az 0,70 dolarlık ek bir zarara yol açacağını kamuoyuna duyurdu. Bu rakam sadece bir maliyet artışı değil, aynı zamanda şirketin nakit akışı ve yatırım planları üzerinde de çok ciddi bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Piyasa beklentilerinin çok üzerindeki bu sapma, jeopolitik risklerin artık kağıt üzerindeki teorik korkulardan çıkıp bilançolarda somut birer finansal yıkıma dönüştüğünün en net kanıtı olarak okunuyor.

Operasyonel daralma ve domino etkisi

Bu karamsar tablonun doğal bir sonucu olarak, Alaska Air’in 2026’nın ilk çeyreğinde sadece finansal değil, operasyonel bir daralmaya gitmesi de kaçınılmaz bir hal alıyor. Şirketin bu devasa maliyeti dengelemek adına düşük doluluk oranına sahip rotaları askıya alması, bilet fiyatlandırma politikalarında yakıt ek ücreti gibi agresif güncellemelere gitmesi ve filo modernizasyon harcamalarını belirsiz bir tarihe ötelemesi bekleniyor. Alaska Air’den gelen bu erken ve şeffaf itiraf, aslında sektörün genelinde yaşanacak bir domino etkisinin ilk taşı niteliğini taşıyor. Yakıt maliyetlerindeki bu keskin yükseliş trendi devam ettiği sürece, diğer havayolu devlerinin de benzer revizyonlar yapması ve tüm havacılık sektörünün 2026 yılına büyük bir türbülansla girmesi işten bile değil. Artık gözler, savaşın seyri kadar Alaska Air’in bu ağır mali yükü nasıl sübvanse edeceğine dair atacağı somut adımlara çevrilmiş durumda.