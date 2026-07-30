Jersey Mike’s halka arz fiyatını hisse başına 23 dolar olarak belirledi

Borsaya açılma sürecinde önemli bir eşiği geride bırakan perakende gıda devi Jersey Mike’s, 23 dolarlık hisse başı fiyatıyla finansal piyasalardaki yerini aldı. Sağlanacak sermaye girdisini mali yükümlülüklerin azaltılması ve kurumsal büyüme stratejilerinin finansmanında kullanmayı planlayan şirket, yaklaşık 8 milyar dolarlık bir piyasa kapitalizasyonu üzerinden işlem görmeye başlayacak. Uluslararası finans kurumlarının koordinasyonunda yürütülen bu arz süreci, yiyecek sektöründeki yatırımcı hareketliliğini doğrudan hareketlendirdi.

Elde edilen nakit akışı mali yükümlülüklerin azaltılmasında kullanılacak

Sermaye piyasalarına entegre olarak kurumsal yapısını daha dirençli hale getirmeyi amaçlayan gıda zinciri, ihraç edilecek milyonlarca yeni hisse senedinden elde edilecek net nakit girdisini stratejik olarak planladı. Kurumsal yönetim planlamalarına göre, halka arz kanalıyla oluşturulacak kaynaklar öncelikli olarak mevcut finansal borçların vadesinden önce kapatılması ve genel operasyonel harcamaların finanse edilmesi amacıyla kullanılacak. Mevcut pay sahiplerinin gerçekleştirdiği hisse devirlerinden ise şirketin kasasına doğrudan bir nakit akışı sağlanmayacağı aktarıldı.

Yatırım bankalarından fiyat istikrarı için ek opsiyon adımı geldi

Halka arz sürecinin operasyonel yönetimini ve konsorsiyum liderliğini üstlenen uluslararası finans kurumları, piyasada oluşabilecek yoğun kurumsal talebi dengelemek adına önemli bir mekanizmayı devreye aldı. Süreci yöneten aracı kurumlar, fazla tahsisat senaryolarına hazırlık amacıyla belirli bir süre boyunca geçerli olacak ek hisse senedi satın alma opsiyonuna sahip kılındı. Büyük finansal kuruluşların desteklediği bu esneklik, hisse senetlerinin borsadaki ilk işlem günlerinde sergileyeceği fiyat istikrarını koruma noktasında kritik bir tampon görevi üstleniyor.

Gıda perakendeciliği alanında binlerce franchise lokasyonuyla büyük bir hizmet ağı yöneten Jersey Mike’s, borsaya açılarak marka bilinirliğini uluslararası düzeye taşımayı hedefliyor. Girişim sermayesi fonlarının da ortaklık yapısındaki ağırlığını koruyarak destek vermeye devam ettiği bu yapısal dönüşüm, şube ekosisteminin daha hızlı büyütülmesine zemin hazırlıyor. Rekabetin tırmandığı bu dönemde, şirketin esnek mali yapısı ve tüketici tabanlı operasyonel modeli, önmüzdeki çeyreklerde hisse performansının yön tayininde en dinamik ağırlık merkezi olmayı sürdürüyor.