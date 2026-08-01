Jersey Mike’s hisse başına 23 dolardan halka arz edildi

Finans piyasalarında uzun süredir beklenen Jersey Mike’s halka arzı, yatırımcılardan gelen 15 katlık rekor talep eşliğinde hisse başına 23 dolardan fiyatlandı. Şirketin yeni ihraç ettiği 13,8 milyon adet hissenin yanı sıra mevcut hissedarların da pay sattığı bu büyük operasyonda, talep yoğunluğu nedeniyle başvuru yapan hesapların %20'sine hiç hisse isabet etmedi. Elde edilecek fonların büyük bölümünün şirketin mevcut borç yükünü hafifletmek amacıyla kullanılacağı açıklandı.

Yoğun talep dağıtımı zorlaştırdı

Yatırımcıların gıda ve perakende sektörüne yönelik ilgisi, ihraç edilen hisselere gelen sipariş miktarıyla kendini net bir şekilde gösterdi. Bloomberg tarafından paylaşılan detaylara göre, satışa sunulan toplam pay miktarına karşılık yaklaşık 15 kat daha fazla talep toplandı. Uzun vadeli kurumsal fonların ve sektörel yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği süreçte oluşan bu yoğunluk, talepte bulunan birçok hesabın pay alamamasına veya planladıklarından çok daha az hisseye sahip olmasına yol açtı.

Şirketin New York Borsası'nda 'JMKE' sembolüyle işlem görmeye başlamasından elde edilecek nakit kaynağın kullanım haritası da netlik kazandı. Doğrudan şirket kasasına girecek olan yeni hisse satış gelirleri, bilançoda yer alan belirli finansal borçların kapatılmasında ve genel kurumsal büyüme amaçlı projelerde değerlendirilecek. Öte yandan, halka arz paketinin büyük kısmını oluşturan 29,7 milyon adet hisseyi elden çıkaran mevcut ortakların satışlarından ise şirkete doğrudan bir nakit girişi sağlanmayacak.

Blackstone çoğunluk gücünü koruyor

Geçtiğimiz yıl sandviç zincirinin çoğunluk hissesini yaklaşık 8 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden satın alan küresel yatırım şirketi Blackstone, halka arz sonrasında da yönetimdeki ağırlığını sürdürüyor. Abu Dabi Yatırım Otoritesi ile birlikte mevcut hisselerinden kısmi satış gerçekleştiren fon, operasyon tamamlandıktan sonra da Jersey Mike’s üzerindeki oy gücünün yaklaşık üçte ikisini elinde bulundurmaya devam edecek. Bu durum, şirketin stratejik kararlarında büyük hissedar kontrolünün sürdüğüne işaret ediyor.