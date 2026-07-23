Jet yakıtı maliyetleri American Airlines'ı vurdu: Güçlü gelire rağmen 3. çeyrekte zarar bekleniyor

Şirketin açıkladığı son mali tablolar analiz edildiğinde, toplam çeyreklik gelirin yıllık bazda %16,3 oranında artarak 16,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı görüldü. Hisse başına düzeltilmiş kar ise 15 sent olarak gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerinde seyretti. Ancak madalyonun diğer yüzünde, havayolu şirketinin en büyük gider kalemini oluşturan toplam yakıt harcamalarının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,2 milyar dolar, yani %83 oranında tırmandığı gerçeği öne çıktı. Bilet fiyatlarındaki yukarı yönlü fiyatlamalar, bu maliyet artışının ancak belirli bir kısmını absorbe edebildiği gibi, yüksek enerji maliyetleri operasyonel kârlılığı gölgelemeye devam etti.

Gelecek dönem projeksiyonlarında aşağı yönlü revizyon

Hisse senetlerindeki geri çekilmenin temel gerekçesini, yönetimin yılın ikinci yarısına dair paylaştığı temkinli tahminler oluşturdu. Daha önce hisse başına 1,10 dolara kadar net kar öngören şirket yönetimi, bu hedefi güncelleyerek yılı 65 sent kar ile 65 sent zarar arasındaki geniş bir bantta kapatabileceğini açıkladı. Özellikle önümüzdeki üçüncü çeyrek döneminde hisse başına 10 sent ila 70 sent arasında net zarar beklendiğinin duyurulması, piyasada hızlı bir risk azaltma eğilimini beraberinde getirdi. Galon başına 5 doları aşan yüksek jet yakıtı fiyatları, sektörel karlılık önündeki en büyük bariyer olmaya devam ettiği gibi yatırımcı iştahını da kesti.

Sektörel dengeler açısından bakıldığında, hisse senedi performansını etkileyen tek unsurun enerji maliyetleri olmadığı görüldü. Şirketin iç hatlardaki koltuk kapasitesini agresif bir stratejiyle %5,4 oranında artırması, birim bilet gelirlerini aşağı çekebilecek bir risk faktörü olarak değerlendirildi. Arz tarafındaki bu hızlı genişleme, şirketin yüksek faiz ortamında mevcut borç yükünü hafifletme ve nakit akışını optimize etme çabalarını da sınırladı. Sonuç olarak finansal piyasalar, cari dönemdeki ciro artışından ziyade gelecek çeyreklerde marjların daralma olasılığını fiyatlamayı tercih etti.