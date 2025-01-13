Johnson & Johnson, ilaç şirketi Intra-Cellular Therapies'i 14,6 milyar dolara satın alıyor

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, merkezi sinir sistemi hastalıklarına yönelik tedavilere odaklanan Intra-Cellular Therapies'in tedavüldeki tüm hisselerinin, hisse başına 132 dolar nakit karşılığında satın alınması için şirketle anlaşma imzalandığı belirtildi.

Toplam satın alma değerinin yaklaşık 14,6 milyar dolar olduğu ifade edilen açıklamada, anlaşma kapsamında Johnson & Johnson'ın Intra-Cellular Therapies'in şizofreni hastası yetişkinlerin yanı sıra bipolar bozuklukla ilişkili depresif dönemlerde tedavide kullanılan ilacı bünyesine katacağı kaydedildi.

Açıklamada, Intra-Cellular Therapies'in Aralık 2024'te majör depresif bozukluğu olan yetişkinler için ABD Gıda ve İlaç Dairesine yeni bir ilaç başvurusunda bulunduğuna işaret edildi.

Johnson & Johnson'ın nörobilim alanındaki pozisyonunu güçlendirecek satın alma işleminin bu yıl tamamlanmasının beklendiği bildirilen açıklamada, işlemin tamamlanmasının düzenleyici onaylara ve Intra-Cellular Therapies'in hissedarlarının onayına tabi olduğu belirtildi.