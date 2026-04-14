Johnson & Johnson ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı

Johnson & Johnson'ın satışları 24,06 milyar dolar ile 23,66 milyar dolarlık tahmini aşarken, düzeltilmiş hisse başına kâr 2,70 dolar ile 2,69 dolar beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Ancak söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 2,77 doların altında kaldı.

Medikal teknoloji gelirleri yıllık bazda %7,7 artışla 8,64 milyar dolara yükseldi. İlaç tarafında Tremfya gelirleri 1,61 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Darzalex gelirleri 3,96 milyar dolar ile tahminleri aştı.

Şirket, 2026 yılına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre düzeltilmiş hisse başına kâr beklentisi 11,45–11,65 dolar aralığına yükseltildi. Daha önce bu aralık 11,43–11,63 dolar olarak açıklanmıştı. Düzeltilmiş faaliyet kârı beklentisi ise 11,30–11,50 dolar aralığına çıkarıldı.

Johnson & Johnson ayrıca yıllık satış beklentisini 100,3 milyar dolar ile 101,3 milyar dolar aralığına yükseltti. Önceki tahmin 100 milyar dolar ile 101 milyar dolar seviyesindeydi.