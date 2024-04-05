Johnson & Johnson'dan 13,1 milyar dolarlık satın alma

Johnson & Johnson (J&J), Shockwave Medical Inc. şirketini yaklaşık 13,1 milyar dolar işletme değeriyle tamamı nakit bir anlaşmayla satın almayı kabul ettiğini duyurdu.

J&J, Shockwave'in Perşembe günkü kapanış fiyatı olan 319,99 dolar üzerinden yüzde 4,7'lik bir prime eşit olarak hisse başına 335 dolar nakit ödeyecek.

Anlaşmanın yıl ortasına kadar tamamlanması bekleniyor

Anlaşma, J&J'nin kardiyovasküler müdahale alanındaki konumunu güçlendirecek ve daha yüksek büyüme oranına sahip pazarlara geçişine yardımcı olacak.

Kaliforniya merkezli Shockwave, koroner arter hastalığı ve periferik arter hastalığını tedavi etmek için teknoloji üretiyor.

Anlaşma, J&J MedTech'in kalp kurtarma konusunda uzmanlaşmış Abiomed ve sol atriyal apendiks cihazı üreticisi Laminar'ı satın almasının ardından geldi.

Schockwave anlaşmasının satışları artırması ve J&J ve J&J Medtech birimi için işletme marjına katkı sağlaması bekleniyor, ancak düzeltilmiş hisse başına kazancı 2024'te yaklaşık 10 sent ve 2025'te yaklaşık 17 sent seyreltecek. Anlaşmanın yıl ortasına kadar tamamlanması bekleniyor.