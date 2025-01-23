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JPMorgan, IBM için hedef fiyatını yükseltti

JPMorgan, 2024 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını gelecek hafta açıklayacak olan IBM hisselerinde hedef fiyatını yükseltti.

Haber Merkezi
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JPMorgan, IBM için hedef fiyatını yükseltti
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JPMorgan, 2024 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını 29 Ocak seans kapanışı sonrasında açıklayacak olan IBM için hedef fiyatını yükseltti.

IBM'ın hisse başına 3,74-3,8 dolar kar açıklaması bekleniyor. Üçüncü çeyrekte kar hisse başına 2,3 dolar olmuştu. 2023 dördüncü çeyrekte kar hisse başına 3,87 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan, IBM için tavsiyesini "nötr" olarak devam ettirirken hedef fiyatı 227 dolardan 233 dolara çıkardı.

A Securities de IBM için hedef fiyatını 250 dolardan 260 dolara yükseltti ve tavsiyesini "Al" olarak sürdürdü.

IBM, bugün seans öncesi işlemlerde yüzde 0,06 artıyla 223,40 dolardan işlem görüyor.

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