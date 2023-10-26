Jumbo, MICHELIN Rehberi'ne sponsor oldu

Tarih boyunca kültür başkentlerinden biri olan kadim şehir İstanbul’da 1947 yılında başlayan serüveninde 76 yıldır sofralara hayat veren Jumbo, yenilikçi yaklaşımı ve gastronomiye olan güçlü inancıyla MICHELIN Rehberi’nin prestijli dünyasına adım attı.

Jumbo Genel Müdürü Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu, lezzetin ve estetiğin uyumunu temsil eden bu ortaklıkla Türk restoranlarının uluslararası arenadaki prestijini artırmayı hedeflediklerini belirtti. MICHELIN Rehberi ile olan bu iş birliğinin, gastronomi kültürüne verdikleri önemi yansıttığını belirten Tavukçuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında, asırlık restoranlarımızın unutulmaz lezzetlerini bir araya getirerek, özel bir etkinlik serisi düzenledik. Şimdi de Michelin iş birliğiyle, gastronomi dünyasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Gastronomi ile ilgili her türlü seçkin işte biz de Jumbo olarak var olacağız. Michelin ile güç birliği yaparak, Türk mutfağının dünya çapında daha fazla tanınmasına katkıda bulunmak, bizim için gurur verici bir adım.”