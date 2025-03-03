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JYSK, Türkiye’deki yatırımlarını artırıyor

Danimarka merkezli ev eşyası perakendecisi JYSK, kurulduğu günden itibaren misyon edindiği uyku ve yaşam alanlarında herkes için harika bir İskandinav teklifini İstanbul Kadıköy'deki mağazasında düzenlediği '#JYSKlaUyuyanGüzel' etkinliğiyle katılımcılara sundu. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman doktorundan bilinçaltı uzmanına kadar uzanan bir şöylesi ile zenginleşen etkinlikte, katılımcılar JYSK yataklarının konforunu deneyimleyerek, sağlıklı uykunun sırlarını keşfettiler.

Haber Merkezi
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JYSK, Türkiye’deki yatırımlarını artırıyor
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İskandinav ‘hygge’ tarzında ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra yatak ve uyku ürünlerini tüketici ile buluşturan JYSK, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ederken yatak teknolojileri ile de ön plana çıkıyor. 1979'da Lars Larsen tarafından kurulan şirket, ilk günden itibaren yatak teknolojilerine yaptığı yatırımlarıyla sektörde öncü bir konuma gelirken Türkiye'de milyonlarca eve de konfor getiriyor.

Bu kapsamda 48 ülkede 3.200’dan fazla mağazası bulunan marka, İstanbul Kadıköy’deki mağazasında düzenlediği '#JYSKlaUyuyanGüzel' ile yatak ürünlerini tanıttı. Basın mensuplarının ve ınfluencer’ların katıldığı etkinlikte katılımcılar uyku eksperi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman doktoru ve bilinçaltı uzmanı ile sağlıklı ve kaliteli uykuya dair detaylı bilgiler aldı.

“Gold yataklarda 100 gece deneme süresi”

Sağlıklı bir yaşam için kaliteli uykunun önemini vurgulayan JYSK Türkiye Satış ve Pazarlama Ülke Müdürü Elif Tonyalı, “Müşterilerimize doğru yatak ve yastık seçimi konusunda kapsamlı bilgiler sunarak, daha iyi bir uyku deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinlikte de bu konuya dikkat çektik.

JYSK olarak yatak kalitemize olan güvenimizi, sunduğumuz uzun garanti süreleriyle de gösteriyoruz. Gold katerogili ürünlerimizde 100 güne kadar uzanan deneme süresi sunarken, 25 yıl garanti veriyoruz. Diğer kategorilerdeki yatak çeşitlerimiz için de 15 yıla varan garanti süresi ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflerken, konforun yanında güven inşa etmeye çalışıyoruz. Bu sayede tüketicilerimiz hem uygun fiyatlı hem de uzun ömürlü ürünlere sahip olma imkânı buluyor.

Bu çerçevede mağazalarda sadece yatak bölümümüz için özel eğitilmiş ve sertifikalandırılmış  müşterilerin ihtiyacına en doğru ve hızlı şekilde cevap verebilecek yetkinlikte, experler bulunmaktadır. Müşterilerimiz hem mağazalarımızda hem de web sitemiz üzerinden uyku pozisyonlarına, sağlıklı yorgan seçimine ve yastık tercihlerine uygun detaylı bilgiler alabilirler. Böylece herkes, kendi ihtiyaçlarına en uygun ürünü kolayca bulabilir” dedi.

48 ülkede 3.400'den fazla mağazası bulunan JYSK, Türkiye'de ise Tepe Nautilus, Torium AVM, Güneşli Oasis Cadde ve First Avenue alışveriş merkezlerinde yer alan şubeleriyle müşterilerine hizmet veriyor.

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