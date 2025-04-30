Kabataş Gümrük Müşavirliği, butik hizmet anlayışıyla büyüyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Gümrük Müdürü Yusuf Kabataş tarafından 2004 yılında kurulan ve bugün ikinci kuşak yönetimiyle faaliyetlerini sürdüren Kabataş Gümrük Müşavirliği A.Ş., dış ticaretin en kritik süreçlerinden biri olan gümrükleme hizmetlerinde 20 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Merkez ofisi Bursa'da bulunan şirket, İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Mersin gibi ticaretin yoğunlaştığı bölgelerde de aktif olarak hizmet veriyor. Hizmet yelpazesi oldukça geniş olan firma, ithalat ve ihracat işlemleri için gümrükleme hizmetleri sunarken, ayrıca, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) ve Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) belgesi danışmanlığı, yatırım teşvik danışmanlığı, iç ve dış nakliye organizasyonu, gümrük uyuşmazlıkları hizmetleri, TSE işlemleri çözümleri, Dahilde İşleme İzni Belgesi danışmanlığı ve ikinci el kullanılmış makina özel izinleri gibi destek hizmetleri de sağlıyor.

Kabataş Gümrük Müşavirliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kabataş, gümrük sektöründe kalite, şeffaflık ve yasal uyumluluğun vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “Gümrük sektörü hata kabul etmez. En küçük işlem hatası rejim ihlali olarak değerlendirilebilir ve hem firmaya hem de ülke ekonomisine ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle işlerimizi titizlikle yürütüyor, deneyimli kadromuzla müşterilerimizin yanında yer alıyoruz,” dedi.

Dijital dönüşümle fark yaratıyor

Şirketin teknolojiyi iş süreçlerine entegre etme konusunda öncü olduğunu belirten Kabataş, “Web Gümrük platformumuz ve firmamıza özel yazılım altyapımız sayesinde müşterilerimize online işlem takibi, e-arşiv ve detaylı raporlama gibi birçok hizmet sunuyoruz. Beyanname sorgulama, mevzuat arama, antrepo stok takibi, finans raporları ve e-dönüşüm çözümleri gibi işlemler artık birkaç tıkla ulaşılabilir hale geldi” diye konuştu. Dijital dönüşüm sayesinde firmaların hem zaman hem de operasyonel maliyet açısından büyük tasarruf sağladığına işaret eden Tufan Kabataş, özellikle farklı şehirlerde eş zamanlı ithalat ve ihracat işlemleri yürüten firmalar için bu sistemlerin ciddi bir rekabet avantajı sağladığına dikkati çekti.

Firmaların ihtiyaçlarına özel çözümler

Kabataş Gümrük Müşavirliği A.Ş., sunduğu butik hizmet anlayışıyla da öne çıkıyor. Sanayi ürünleri, otomotiv, otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, maden, metal ve alüminyum sanayi, kimya ve kauçuk sanayisi, tekstil ve gıda, raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım gibi sektörlere özel çözümler geliştiren şirket, uzmanlık isteyen niş alanlarda etkin hizmet veriyor. “Her firmanın ihtiyacı farklıdır. Bu yüzden standart hizmet sunmak yerine, müşterilerimizin iş yapış biçimlerine uygun çözümler geliştiriyoruz. Bu yaklaşım, bizi sektörde farklı bir noktaya taşıdı” diyen Tufan Kabataş, aynı zamanda firmalara mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalar konusunda eğitimler verdiklerini de sözlerine ekledi.

Etik dışı gümrük müşavirliği hizmet fiyatı

Sektörde zaman zaman karşılaşılan etik dışı hizmet fiyat uygulamalarına da dikkat çeken Tufan Kabataş, gümrük müşavirlik hizmet bedellerinde genelge dışı yapılan indirimlerin gümrük müşavirliği firmalarına başta kazançlı gözükse de zarar verdiğini, işçilik ve maliyetler göz önüne alındığında bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Kabataş, “Bakanlığının her yıl yayımladığı gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesine rağmen bazı gümrük müşavirliği firmalarının etik olmayan indirimler ve fiyatlarla çalıştıklarını duyuyoruz. Bu durum hizmet kalitesini düşürerek mesleğimize ve sektöre ciddi zarar veriyor. Kabataş Gümrük Müşavirliği olarak biz bu tür yaklaşımların kesinlikle karşısındayız” dedi.

Gümrük alanında danışmanlığın önemine de değinen Kabataş, “Bir firmanın üç gizli ortağı vardır: Gümrük müşaviri, hukuk müşaviri ve mali müşaviri. Bu üçlüyü doğru seçmek, ticari başarının temelidir. Kabataş Gümrük Müşavirliği olarak bu bilinçle çalışıyor, müşterilerimizin hem mevzuata uyumunu sağlıyor hem de ticaretlerini güvenle sürdürmelerine katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.